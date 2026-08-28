Fiscalía de Michoacán pide a Grecia Quiroz entregar celulares de Carlos Manzo para investigación del asesinato

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    Fiscalía de Michoacán pide a Grecia Quiroz entregar celulares de Carlos Manzo para investigación del asesinato
    La Fiscalía de Michoacán solicitó a Grecia Quiroz los teléfonos celulares de su esposo, Carlos Manzo, para someterlos a análisis periciales. Cuartoscuro

La FGE de Michoacán requirió a Grecia Quiroz los celulares de Carlos Manzo para realizar análisis periciales dentro de la investigación por su asesinato

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) notificó a Grecia Itzel Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y víctima indirecta, un requerimiento para aportar los teléfonos celulares que pertenecían a su esposo, el exalcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez, como parte de las diligencias para esclarecer su asesinato.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, los equipos de telefonía móvil serán descritos y sometidos a un análisis pericial con el objetivo de obtener información que contribuya a la investigación del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

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FISCALÍA SOLICITA LOS TELÉFONOS DE CARLOS MANZO

La FGE informó que notificó a Grecia Quiroz sobre los avances de las diligencias realizadas y las líneas de investigación que permanecen en desarrollo.

En este contexto, la institución requirió la aportación de “el o los equipos de telefonía móvil” con los que contaba Carlos Manzo, para que sean incorporados a los actos de investigación.

La Fiscalía explicó que los dispositivos serán sometidos a procedimientos periciales, además de ser descritos como parte de las actuaciones encaminadas al esclarecimiento integral de los hechos.

“Tanto la comunicación de los avances como el requerimiento del o los equipos de telefonía forman parte de las actuaciones que desarrolla la institución, con fundamento en las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables”, señaló la dependencia.

La autoridad estatal indicó que continuará con las diligencias ministeriales y periciales que sean necesarias y que los resultados serán informados conforme avance la investigación.

GRECIA QUIROZ ASUMIÓ LA PRESIDENCIA TRAS ASESINATO DE SU ESPOSO

Grecia Itzel Quiroz García asumió la presidencia municipal de Uruapan el 5 de noviembre de 2025, cuatro días después del asesinato de Carlos Manzo.

El Congreso de Michoacán la designó como alcaldesa sustituta para concluir el periodo constitucional 2024-2027, luego de que su esposo fuera asesinado mientras se encontraba en funciones como presidente municipal.

Antes de llegar al cargo, Quiroz se desempeñó como presidenta honoraria del DIF de Uruapan y participó en actividades sociales y comunitarias.

También estuvo vinculada con el llamado Movimiento del Sombrero, organización independiente impulsada originalmente por Carlos Manzo durante su trayectoria política.

Desde que asumió la alcaldía, la investigación del homicidio de su esposo se ha mantenido entre los asuntos que ha señalado públicamente.

Durante su segundo informe de gobierno, realizado en 2026, Quiroz reiteró su exigencia de que se esclarezca el asesinato y sostuvo que la búsqueda de justicia no debe confundirse con una intención de venganza.

¿QUÉ OCURRIÓ CON CARLOS MANZO?

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue presidente municipal de Uruapan después de obtener el triunfo en las elecciones de 2024 como candidato independiente.

Durante su administración mantuvo una postura pública frente a los problemas de inseguridad y la presencia del crimen organizado en el municipio.

El 1 de noviembre de 2025 fue asesinado durante una celebración del Día de Muertos realizada en el centro de Uruapan, cuando todavía ejercía como presidente municipal.

El homicidio derivó en investigaciones tanto de autoridades estatales como federales para determinar las circunstancias del ataque, así como la identidad y participación de las personas involucradas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/grecia-quiroz-da-sus-declaraciones-por-el-arresto-de-r1-autor-intelectual-del-caso-de-carlos-manzo-MG22536794

DETIENEN A PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL

En julio de 2026 fue detenido Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado por el Gobierno federal como presunto autor intelectual y financiero del asesinato de Carlos Manzo.

La detención se incorporó a las investigaciones relacionadas con el homicidio, mientras las autoridades continúan con distintas líneas de investigación.

La Fiscalía de Michoacán señaló que las diligencias actuales se desarrollan bajo los principios de legalidad, objetividad y respeto al debido proceso.

Entre estas actuaciones se encuentra ahora el análisis de los teléfonos celulares que utilizaba Carlos Manzo, cuya información podría ser incorporada a la carpeta de investigación como parte de los elementos periciales que las autoridades consideran necesarios para el esclarecimiento del caso.

La FGE indicó que continuará realizando las diligencias ministeriales y periciales correspondientes y dará a conocer sus resultados conforme el desarrollo de la investigación lo permita.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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