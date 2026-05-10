Extenderá Estados Unidos ‘muro flotante’
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Se estima que el ‘muro flotante’ cubrirá 800 kilómetros del Río Bravo, con la intención de cubrir el cruce por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León
La Administración del presidente Donald Trump se alista para extender el llamado “muro flotante” sobre el Río Bravo a la frontera de Laredo, Texas, con México, trabajos que empezarían en la zona del Puente Colombia, único cruce internacional de Nuevo León.
Durante los últimos días, tráileres llegaron a Laredo transportando boyas cilíndricas naranjas como las que el Gobierno de Estados Unidos ha estado instalando desde enero pasado entre Brownsville y Matamoros, proyecto que se prevé que abarque en total 800 kilómetros del Río Bravo.
El alcalde de Laredo, Víctor Treviño, informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó la obra y que el jueves tuvieron una reunión con funcionarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para tratar el tema, porque estudios alertan que las boyas podrían afectar el abasto de agua y generar inundaciones.
El primer proyecto de “muro flotante” lo inició en el 2023 el Gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, entre Eagle Pass y Piedras Negras, y Trump lo retomó, pero ajustando las boyas redondas por otras alargadas y cilíndricas.
TABLA
800 kilómetros de boyas en el Río Bravo prevé el proyecto. En el 2023, se instaló el primer muro flotante entre Eagle Pass y Piedras Negras.