Extenderá Estados Unidos ‘muro flotante’

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    Extenderá Estados Unidos ‘muro flotante’
    Durante los últimos días, tráileres llegaron a Laredo transportando boyas cilíndricas naranjas como las que el Gobierno de Estados Unidos ha estado instalando desde enero pasado entre Brownsville y Matamoros. Reforma

Se estima que el ‘muro flotante’ cubrirá 800 kilómetros del Río Bravo, con la intención de cubrir el cruce por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León

La Administración del presidente Donald Trump se alista para extender el llamado “muro flotante” sobre el Río Bravo a la frontera de Laredo, Texas, con México, trabajos que empezarían en la zona del Puente Colombia, único cruce internacional de Nuevo León.

Durante los últimos días, tráileres llegaron a Laredo transportando boyas cilíndricas naranjas como las que el Gobierno de Estados Unidos ha estado instalando desde enero pasado entre Brownsville y Matamoros, proyecto que se prevé que abarque en total 800 kilómetros del Río Bravo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-personas-mueren-ahogadas-en-el-rio-bravo-tras-volcarse-en-un-kayak-AH20277061

El alcalde de Laredo, Víctor Treviño, informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó la obra y que el jueves tuvieron una reunión con funcionarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para tratar el tema, porque estudios alertan que las boyas podrían afectar el abasto de agua y generar inundaciones.

El primer proyecto de “muro flotante” lo inició en el 2023 el Gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, entre Eagle Pass y Piedras Negras, y Trump lo retomó, pero ajustando las boyas redondas por otras alargadas y cilíndricas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/confirman-seis-muertes-por-ahogamiento-en-el-rio-bravo-en-lo-que-va-de-2026-MB20216219

TABLA

800 kilómetros de boyas en el Río Bravo prevé el proyecto. En el 2023, se instaló el primer muro flotante entre Eagle Pass y Piedras Negras.

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