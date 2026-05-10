Extenderá Estados Unidos ‘muro flotante’

La Administración del presidente Donald Trump se alista para extender el llamado “muro flotante” sobre el Río Bravo a la frontera de Laredo, Texas, con México, trabajos que empezarían en la zona del Puente Colombia, único cruce internacional de Nuevo León.

Durante los últimos días, tráileres llegaron a Laredo transportando boyas cilíndricas naranjas como las que el Gobierno de Estados Unidos ha estado instalando desde enero pasado entre Brownsville y Matamoros, proyecto que se prevé que abarque en total 800 kilómetros del Río Bravo.