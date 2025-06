Extenderá rector de la Universidad Veracruzana mandato hasta 2029

VERACRUZ, VER.- La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) informó que concedió una prórroga para que el rector, Martín Aguilar Sánchez, pueda extender su periodo por cuatro años más sin que se realice un proceso electoral interno.

Aunque exrectores, académicos y la comunidad estudiantil se manifestaron en contra de esta posibilidad, los integrantes de la junta avalaron la propuesta.

“Con base en la consulta y el análisis integral de sus informes y plan de trabajo, la Junta de Gobierno ha resuelto aprobar la prórroga del Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez como Rector de la Universidad Veracruzana, para el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029”, determinó el organismo.

En un comunicado de prensa justificaron que la resolución emitida se funda en un proceso colegiado, legítimo y éticamente orientado, que tiene como objetivo preservar la estabilidad institucional, la autonomía universitaria y el compromiso social.

Antes de que se tomara esta decisión los exrectores de la casa de estudios veracruzana exigieron que se emita una convocatoria para la elección de un nuevo rector para que cualquier aspirante pudiera registrarse y someterse a la voluntad universitaria.

Anteriormente habían denunciado la intención de solicitar una prórroga debido a que incumplía con el requisito de edad máxima que establece la actual convocatoria, además señalaron que la solicitud no se había hecho pública.

Por su parte, la Junta de Gobierno de la UV pidió a los diversos sectores de la comunidad universitaria que actúen con responsabilidad.

“La defensa de la autonomía requiere anteponer el bien común por encima de intereses particulares, y corresponde a todos los sectores universitarios seguir construyendo una universidad sólida, estable y comprometida con su razón de ser”, puntualizaron.

En el comunicado la Junta de Gobierno señaló que escuchó las opiniones de la comunidad universitaria en todas sus regiones a través de un ejercicio de consulta y en este proceso fueron evaluados los resultados de la gestión 2021-2025, así como el plan de trabajo 2025-2029, por lo que se consideró la viabilidad para extender el mandato por otro periodo.

RECHAZA INTERVENCIÓN

Al ser cuestionada sobre el caso, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, afirmó que la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno de la UV es un asunto que sólo corresponde a la Universidad Veracruzana.

La mandataria afirmó que no intervendrá en las decisiones de la universidad porque se trata de una institución autónoma, por lo que respetará la resolución.

“La Junta de Gobierno es la que tiene la autoridad y la organización para el proceso en la rectoría... Allá ellos. Es una autonomía, la Universidad es autónoma. Dejaría de ser autónoma si yo me meto. Entonces, que resuelvan ellos”, expresó.

La prensa local insistió en el tema para que extendiera su opinión sobre el caso, a lo que se limitó a decir: “No, yo no quiero opinar. Si no, sí me meto”.