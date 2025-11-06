Extienden a todo el País cerco contra gusano barrenador

El Gobierno federal extenderá a todo el País y hará mucho más riguroso el operativo de emergencia para combatir la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), que desde julio de 2024 sólo se aplicaba en siete estados del sureste.

La nueva versión del operativo se extenderá a todas las personas que ingresen o circulen por México acompañadas por animales susceptibles de contraer la plaga, que incluyen a mascotas como perros y gatos.

”La plaga del GBG se encuentra presente en el sur y centro del País, con riesgo de que se disemine hacia zonas ganaderas libres del norte de México, por lo que resulta necesario ampliar las medidas para prevenir, controlar y erradicar la miasis causada por el GBG a las seis regiones restantes, con el apoyo y colaboración de todos los sectores del país que estén íntimamente relacionados con la producción pecuaria, así como del público en general”, explica el proyecto de acuerdo del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué.

El proyecto de acuerdo fue publicado hoy, a tres días de que la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, con el GBG como uno de los temas centrales.

El nuevo acuerdo ya no sólo obligará a la industria ganadera, sino también a médicos veterinarios, importadores de cualquier especie animal susceptible de contraer la plaga, sus vehículos, equipo, materiales y contenedores, así como personas físicas o morales que pretendan ingresar al territorio nacional con dichos animales.

”Toda persona que viaje con animales de compañía (perros, gatos u otros) en el interior del País deberá asegurarse que no presenten heridas y/o gusaneras, si se detecta que el animal las presenta, tiene la obligación de acudir con un médico veterinario”, ordena.

Se establecen, además, reglas estrictas para obtener el Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), que aplicará incluso a las aves.

”Para la obtención del CZM, todo el ganado bovino, bufalino, ovino y caprino que se pretenda movilizar deberá presentar la constancia de tratamiento contra GBG, que de ser el caso emitirá el el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Senasica), los animales deberán ser tratados con lactonas macrocíclicas (antiparasitarios) de tres a cinco días previos a gestionar el CZM”, detalla.

”Posterior a dicho tratamiento y previo a la movilización, el ganado deberá ser bañado por aspersión o inmersión con producto insecticida de efecto larvicida y será sujeto a inspección física a fin de descartar la presencia de heridas y/o gusaneras”, agrega, aclarando que estas reglas no aplicarán en movilizaciones con destino a rastros.

La plaga del GBG mantiene cerrada la frontera estadounidense a la exportación de carne mexicana desde julio pasado.

La delegación de funcionarios que acompañó a Rollins tenía agendadas visitas al Centro de Operaciones de Emergencias (COES) del Senasica, así como a unidades de producción pecuaria afectadas por la plaga, a fin desconocer las medidas de identificación y curación de heridas que aplican los técnicos de campo.