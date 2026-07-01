Fallecen cuatro en accidente en la carretera Matehuala-Saltillo, en Nuevo León

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    Fallecen cuatro en accidente en la carretera Matehuala-Saltillo, en Nuevo León
    Un trágico accidente que se registró sobre la carretera Matehuala-Saltillo a la altura de Doctor Arroyo, Nuevo León, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. VANGUARDIA

En el percance participaron un tráiler y una unidad particular que era tripulada por cuatro personas

MONTERREY, NL.- Un trágico accidente que se registró sobre la carretera Matehuala-Saltillo a la altura de Doctor Arroyo, Nuevo León, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

El percance ocurrió entre un tráiler y una unidad que era tripulada por cuatro personas, tres de ellas perdieron la vida en el lugar del choque y la otra mientras era atendida en un hospital de Matehuala, San Luis Potosí.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/conductor-dormita-y-autobus-de-pasajeros-termina-fuera-de-la-via-en-la-carretera-cuatro-cienegas-san-pedro-KE21708174

Protección Civil del estado informó que el accidente se registró a las 23:30 horas del martes a la altura del kilómetro 50 de la mencionada vía.

El reporte se recibió al 911 y en el mismo informaba de un percance entre un tráiler y un vehículo particular.

En el sitio perdieron la vida tres personas y una alcanzó a ser trasladada, pero murió mientras recibía atención médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/transportistas-bloquean-la-carretera-monterrey-saltillo-denuncian-extorsiones-OD21776945

Las autoridades no proporcionaron los nombres de las víctimas mortales de los hechos.

El lugar del accidente quedó a cargo de Guardia Nacional y autoridades competentes

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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