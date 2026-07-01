Fallecen cuatro en accidente en la carretera Matehuala-Saltillo, en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un trágico accidente que se registró sobre la carretera Matehuala-Saltillo a la altura de Doctor Arroyo, Nuevo León, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. El percance ocurrió entre un tráiler y una unidad que era tripulada por cuatro personas, tres de ellas perdieron la vida en el lugar del choque y la otra mientras era atendida en un hospital de Matehuala, San Luis Potosí.

Protección Civil del estado informó que el accidente se registró a las 23:30 horas del martes a la altura del kilómetro 50 de la mencionada vía. El reporte se recibió al 911 y en el mismo informaba de un percance entre un tráiler y un vehículo particular. En el sitio perdieron la vida tres personas y una alcanzó a ser trasladada, pero murió mientras recibía atención médica.

Las autoridades no proporcionaron los nombres de las víctimas mortales de los hechos. El lugar del accidente quedó a cargo de Guardia Nacional y autoridades competentes

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