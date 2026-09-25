Falta de luz en parques industriales aumenta 9% el precio de las rentas en México

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    Falta de luz en parques industriales aumenta 9% el precio de las rentas en México
    Aunque el Gobierno planea integrar 32,000 MW y modernizar redes de CFE, la construcción de 103 parques industriales por parte de AMPIP requerirá al menos 2,434 MW adicionales. CUARTOOSCUERO

Contar con energía disponible elevó casi 9% las rentas industriales en México, impulsadas por una demanda de más de 2,400 MW en nuevos parques

La disponibilidad eléctrica, la infraestructura vial y ferroviaria, y la consolidación de parques y polos de desarrollo serán factores determinantes para la absorción y el valor de los inmuebles industriales y comerciales en los próximos años, de acuerdo con Spot2.mx.

Vianey Macías, Head de Market Research de Spot2.mx, señaló que la energía disponible ya se convirtió en un filtro para definir dónde se construyen nuevos proyectos y a qué precio se rentan.

Según cifras del Gobierno federal, se proyecta incorporar 32 mil MW al Sistema Interconectado Nacional, con 244 mil millones de pesos destinados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a modernizar las redes de transmisión y distribución. A esto se suman 38 proyectos de generación mixta, con 8 mil 025 MW, y más de 2 mil 500 MW de almacenamiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alza-en-materias-primas-frena-el-crecimiento-de-empresas-al-norte-de-mexico-coparmex-HE23720733

Sin embargo, la demanda privada también presiona la capacidad. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), hay 103 parques industriales en construcción, con más de 21.5 millones de metros cuadrados, que requerirán al menos 2 mil 434 MW adicionales.

La presión ya se refleja en las rentas. Spot2.mx reportó que la renta industrial promedio nacional pasó de 7.90 a 8.60 dólares por metro cuadrado en el segundo trimestre, un aumento cercano al 9 por ciento que se atribuye a una “prima energética” por contar con factibilidad eléctrica.

El segundo eje es la conectividad.

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