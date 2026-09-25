Alza en materias primas frena el crecimiento de empresas al norte de México: Coparmex

Un análisis de Coparmex Nuevo León, elaborado con información del reporte del Banco de México (Banxico), del segundo trimestre del año, muestra que 28.3% de las respuestas empresariales de la región norte se concentró en factores relacionados con la inflación.

La inflación en insumos y materias primas es el principal factor que empresas de la región norte ven como un obstáculo para el crecimiento de la actividad económica en los próximos meses, de acuerdo con el Reporte sobre economías regionales del Banxico.

Dentro de los factores inflacionarios, las empresas señalaron principalmente el aumento en los precios de los insumos y las materias primas, las presiones inflacionarias internas y el incremento en los costos salariales.

El documento señala que las menciones relacionadas con la inflación aumentarán en todas las regiones del País respecto al reporte del trimestre anterior.

“Este comportamiento obedeció principalmente a una mayor preocupación por el encarecimiento de los insumos y las materias primas” , apuntó el organismo.

Después de la inflación, las principales preocupaciones empresariales fueron las condiciones externas, con 22.6% de las menciones; la gobernanza, con 21,2%; las condiciones económicas internas, con 14,6%; las finanzas públicas, con 7,9%; y la política monetaria, con 4,8%.

Roberto Cantú Alanís, presidente de Coparmex Nuevo León, advirtió que estas presiones tienen consecuencias directas sobre la operación y las decisiones de crecimiento de las empresas.

“El aumento en el costo de los insumos no es solo una preocupación inflacionaria; para las empresas representan una presión directa sobre sus márgenes, reduce su capacidad para invertir y dificulta la generación y conservación de empleos formales” , señaló.

Cantú explicó que este entorno afecta a empresas de todos los tamaños, pero puede tener mayores consecuencias para las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que cuentan con menor capacidad financiera para absorber incrementos en materias primas, energía, transporte y otros costos de operación.

“Las empresas no pueden absorber indefinidamente los aumentos en sus costos; cuando estas presiones se acumulan, se reduce el espacio para ampliar operaciones, contratar personal, invertir en tecnología y fortalecer la productividad” , afirmó.

La Coparmex destacó que las condiciones externas son el segundo grupo de factores que más podrían limitar el crecimiento de la región norte, de acuerdo con el documento de Banxico, como la incertidumbre relacionada con la política comercial de Estados Unidos y el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.