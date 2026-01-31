Familiares de Mario Delgado, secretario de la SEP, son asesinadas en Colima

El 31 de enero se reportó el asesinato de dos mujeres en la Ciudad de Colima. No obstante, se indicó que las dos víctimas eran familiares del Secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado.

Medios locales reportaron los homicidios de María Eugenia ‘Geña’ Delgado y Sheila Amezcua Delgado. Se detalló que el incidente ocurrió en la mañana del sábado, 31 de enero.

Se informó que, presuntamente, hombres armados abrieron fuego contra ambas, mientras yacían en su vivienda, en la colonia Placetas. Hasta el momento, no se ha reportado detenido.

Ante el hecho, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Felipe Delgado Carrillo, familiar de las víctimas, comentó ‘La esquina era conocida como picadero, es una vivienda abandonada. Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos en su viaje se brincaba a la azote de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades pero nada’

Por su parte, Mario Delgado no ha hecho comentario público sobre el incidente.