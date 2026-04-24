Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina al temer por su vida; rechaza extradición a México

El contralmirante Fernando Farías Laguna, presunto líder de la red huachicol fiscal en las aduanas de la Secretaría de Marina (Semar) de México, compareció ante un juez federal argentino luego de ser detenido el jueves 23 de abril en la provincia de Palermo de Buenos Aires, Argentina. El sobrino del exsecretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; José Rafael Ojeda Durán, fue presentado ante el juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 Julián Ercolini, quien llevará su caso.

De acuerdo con el abogado Epigmenio Mendieta, Farías Laguna rechazará ser extraditado a México para enfrentar la acusación de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El litigante afirmó que su cliente solicitará asilo político a las autoridades de ese país sudamericano, ya que su cliente teme por su vida si es trasladado a México, ante las acusaciones de ser el líder de una organización criminal; cuando, aseguró, él fue el que denunció la red de huachicol fiscal en el sexenio del expresidente AMLO. Sin embargo, señaló que antes de resolverse la petición, Farías Laguna tendrá que enfrentar acusaciones por ingresar con documentos falsos a Argentina. Al momento de su detención, portaba un pasaporte falso de Guatemala.

“NO SE ENCONTRABA EN MÉXICO” La defensa pone en duda que el imputado tuviera la capacidad de operar un entramado de estas dimensiones y señala que la FGR de México al seguir esta línea de investigación podría estar encubriendo a personas con mayor capacidad operativa y en toma de decisiones. El abogado defendió la inocencia de Fernando Farías y explicó que según su versión, mientras ocurrían estos delitos de huachicol fiscal, el contralmirante estaba en España, por lo que no participó en estas actividades en las aduanas marítimas. “Mientras esto sucedía, mientras los buques llegaban, mientras otras personas se beneficiaban económicamente explotando este hidrocarburo y no reportarlo como es, pues él (Fernando Farías) se encontraba en funciones completamente distintas, concretamente él se encontraba como agregado naval en España, y una vez que concluye su función allá regresa a tomar funciones administrativas en Dos Bocas y posteriormente en Guaymas, pero nunca tuvo ningún cargo, ninguna ocupación en ninguna de estas actividades y tampoco en ninguna de estas aduanas marítimas”, detalló.

NIEGA ACUSACIÓN DE HOMICIDIO Respecto a las declaraciones de la funcionaria Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, el abogado dijo que “son imprecisas” porque Farías no está acusado de homicidio, tal como ella lo informó ayer tras darse a conocer la detención del contralmirante. Agregó en su entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que Fernando Farías se enteró de la red de “huachicol” tras ser alertado de manera detallada por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el pasado 8 de noviembre del 2024 mientras circulaba en su camioneta en el fraccionamiento Las Brisas, del puerto de Manzanillo, en Colima. Por dicho homicidio, el defensor de Farías Laguna dijo que no fue protegido ni se le brindó seguridad pese a dar información detallada de los delitos. “Lo que realmente sucedió (...) es que él (Fernando Farías) fue el que denunció la red de huachicol, él precisamente se entera de la voz del contraalmirante Guerrero de la información que hay de cómo se están beneficiando económicamente, de quiénes son los que supuestamente estaban utilizando su nombre y de su hermano (Roberto Farías). Y con motivo de esa reunión es que se comunica y reporta directamente al entonces secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda y lo hace mediante una comunicación. Lo hace a través de mensajes y lo hace a través de una comunicación oficial, es decir, él cumplió debidamente con su obligación de militar, de reportar al mando, y entonces, hoy al haber denunciado estos hechos, pues me parece que lo señalan (de) convertirse en líder de la organización criminal cuando realmente eso no sucedió”, expresó.

Fernando ‘N’, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra preso en el penal de alta seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez en el Estado de México, son señalados de haber realizado uno de los mecanismos de corrupción más grande en la historia de México. Fernando Farías Laguna es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, dentro de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”. (Con información de El Universal)

Publicidad