FEADLE confirma motivo del homicidio de Antonio de la Cruz; se debió a labor periodística

México
/ 9 agosto 2025
    FEADLE confirma motivo del homicidio de Antonio de la Cruz; se debió a labor periodística
    La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión tiene órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar por este caso. FOTO ESPECIAL.

El caso se encuentra en la etapa intermedia, sin darse apertura al juicio, debido a que la defensa de ‘El Piña’ presentó un amparo

CDMX.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), determinó que el asesinato del reportero Antonio de la Cruz, ocurrido en junio de 2022 en la capital de Tamaulipas, se debió a su labor periodística en la entidad.

Funcionarios de la FEADLE, encabezada por el fiscal Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, revelaron que sicarios del crimen organizado se trasladaron de Nuevo Laredo a Ciudad Victoria para privarlo de la vida, debido a información sobre una banda delictiva que publicó en el diario Expreso, donde trabajó por más de dos décadas.

Los investigadores localizaron mensajes de texto en el teléfono celular de Rafael Santiago Arano Rodríguez, “El Piña”, único detenido por este caso, que lo vinculan como uno de los autores materiales del asesinato del reportero y de su hija, señalaron los funcionarios consultados.

Rafael Santiago Arano Rodríguez, “El Piña”, está preso en un penal estatal de Nuevo Laredo, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, premeditación, alevosía y ventaja en agravio del periodista Antonio de la Cruz y de su hija Cynthia de la Cruz Martínez.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Arano Rodríguez disparó en varias ocasiones en contra de De la Cruz y de su hija, afuera de su domicilio, en el fraccionamiento Puertas de Tamatán de la capital de Tamaulipas, el 29 de junio de 2022.

Tras atraer el caso, la FEADLE presentó ante el juez, 109 datos de prueba para acreditar la probable responsabilidad penal de “El Piña”.

Inseguridad
Justicia

Tamaulipas

