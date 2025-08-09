Secretaría del Bienestar alerta sobre fraude en supuesto bono para mujeres: ¿Cómo reconocer este engaño?

CDMX.- La Secretaría del Bienestar advirtió sobre un fraude que circula en redes sociales y mensajes de texto, en el que se ofrece un supuesto bono dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años.

Los programas del Bienestar del Gobierno de México representan una ayuda para personas de diversos sectores de la ciudadanía, entre los que destacan la Pensión de Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, y becas para los diferentes niveles educativos.

Sin embargo, a raíz de la difusión constante de este tipo de ayudas, existe quien aprovecha para difundir información falsa con el fin de cometer algún fraude, como es este caso.

“En ningún momento se solicitará un depósito, transferencia bancaria ni datos bancarios, ya sea en persona o por medio de mensajes de texto y sitios web”, resaltó.

Agregó que solo existe la Pensión Mujeres Bienestar y el registro para la Pensión y destacó que el trámite es presencial y gratuito, “sin intermediarios, en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE”.

Por lo anterior, la Secretaría del Bienestar llamó a la población a no caer en este tipo de engaños, sobre todo en este periodo de inscripciones

Además hizo un llamado a estar alertas a estos fraudes y siempre recurrir a los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal de los Programas para el Bienestar.

Cómo detectar posibles fraudes:

Cuando los mensajes contengan enlaces de promesas de bonos; sitios con dominio distinto a “gob.mx” y solicitudes de pago para gestionar algún registro

En esta situación se recomienda: -No dar clic en enlaces desconocidos ni proporcionar datos.-En caso de recibir una liga sospechosa con un dominio diferente al de “gob.mx”, evitar el acceso y reportarlo.-En caso de recibir algún mensaje donde te pidan dinero para algún registro, ignorarlo.

Sheinbaum advierte sobre videos con IA que llaman a invertir

En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum también advirtió sobre el fraude. Aseguró que dicha oferta no tiene ninguna relación con la Pensión Mujeres Bienestar.

Se informó que el programa, impulsado por la mandataria, está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de toda una vida de las mujeres por medio de un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Fue el pasado 8 de agosto que durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria explicó que circulan videos de ella, hechos con inteligencia artificial, en los que se invita a invertir, lo que advirtió, es falso.