Secretaría del Bienestar alerta sobre fraude en supuesto bono para mujeres: ¿Cómo reconocer este engaño?

México
/ 9 agosto 2025
    Secretaría del Bienestar alerta sobre fraude en supuesto bono para mujeres: ¿Cómo reconocer este engaño?
    El secretario Técnico del Gabinete de Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, reiteró que no hay ninguna entrega de un bono a mujeres. FOTO: ESPECIAL.

Detalló que personal del Gobierno de México verifica la documentación y confirma el registro en todo momento

CDMX.- La Secretaría del Bienestar advirtió sobre un fraude que circula en redes sociales y mensajes de texto, en el que se ofrece un supuesto bono dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años.

Los programas del Bienestar del Gobierno de México representan una ayuda para personas de diversos sectores de la ciudadanía, entre los que destacan la Pensión de Mujeres Bienestar, Adultos Mayores, y becas para los diferentes niveles educativos.

Sin embargo, a raíz de la difusión constante de este tipo de ayudas, existe quien aprovecha para difundir información falsa con el fin de cometer algún fraude, como es este caso.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta Profeco del riesgo de ingesta de imanes en juguete para bebés

“En ningún momento se solicitará un depósito, transferencia bancaria ni datos bancarios, ya sea en persona o por medio de mensajes de texto y sitios web”, resaltó.

Agregó que solo existe la Pensión Mujeres Bienestar y el registro para la Pensión y destacó que el trámite es presencial y gratuito, “sin intermediarios, en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE”.

Por lo anterior, la Secretaría del Bienestar llamó a la población a no caer en este tipo de engaños, sobre todo en este periodo de inscripciones

Además hizo un llamado a estar alertas a estos fraudes y siempre recurrir a los canales oficiales del Gobierno de México, como el portal de los Programas para el Bienestar.

Cómo detectar posibles fraudes:

Cuando los mensajes contengan enlaces de promesas de bonos; sitios con dominio distinto a “gob.mx” y solicitudes de pago para gestionar algún registro

En esta situación se recomienda: -No dar clic en enlaces desconocidos ni proporcionar datos.-En caso de recibir una liga sospechosa con un dominio diferente al de “gob.mx”, evitar el acceso y reportarlo.-En caso de recibir algún mensaje donde te pidan dinero para algún registro, ignorarlo.

Sheinbaum advierte sobre videos con IA que llaman a invertir

En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum también advirtió sobre el fraude. Aseguró que dicha oferta no tiene ninguna relación con la Pensión Mujeres Bienestar.

Se informó que el programa, impulsado por la mandataria, está dirigido exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de toda una vida de las mujeres por medio de un apoyo bimestral de 3 mil pesos.

Fue el pasado 8 de agosto que durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria explicó que circulan videos de ella, hechos con inteligencia artificial, en los que se invita a invertir, lo que advirtió, es falso.

Temas


apoyos sociales
Fraude

Localizaciones


México

COMENTARIOS

Selección de los editores
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado
Durante los pasados seis años, bajo la Administración, de AMLO, Pemex perdió en total 2.0 billones de pesos, medidos en precios constantes del 2024, al tiempo que se le otorgaron apoyos por 1.6 billones de pesos, también ajustados por inflación.

Cuesta Pemex con AMLO un 26% más que con EPN