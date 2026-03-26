Feminicidio de Abril Pérez Sagaón: juez concede prisión domiciliaria a ‘El Neri’, presunto implicado

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México
/ 26 marzo 2026
    Feminicidio de Abril Pérez Sagaón: juez concede prisión domiciliaria a ‘El Neri’, presunto implicado
    Alejandro “N”, señalado por el feminicidio de Abril Pérez, dejará el Reclusorio Oriente y seguirá su proceso en prisión domiciliaria con brazalete electrónico VANGAURDIA

Un juez ordenó prisión domiciliaria para Alejandro “N”, implicado en el feminicidio de Abril Pérez, mientras continúa el proceso; familia rechaza la medida

Un juez de la Ciudad de México determinó que Alejandro “N”, conocido como “El Neri” y señalado como presunto implicado en el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, podrá abandonar el Reclusorio Oriente para continuar su proceso en prisión domiciliaria con el uso de un brazalete electrónico. El feminicidio ocurrió hace más de seis años.

La medida cautelar se concretará tras una audiencia programada para el jueves 26 de marzo. De acuerdo con la constancia judicial emitida por la Secretaría de Acuerdos de la Unidad de Gestión Judicial Tipo Dos del Tribunal de Enjuiciamiento número 3, se notificó formalmente al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde el acusado permanece recluido, para que la audiencia se lleve a cabo por telepresencia.

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FAMILIA DE ABRIL PÉREZ RECHAZA MEDIDA DE PRISIÓN DOMICILIARIA

La defensa legal de la familia de Abril Pérez Sagaón manifestó inconformidad con la decisión. Hace tres semanas, el equipo jurídico presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial capitalino contra el juez Juan Pérez Soto, titular del tribunal de enjuiciamiento, luego de la reposición de procesos en contra de dos implicados que ya contaban con sentencia.

El abogado de la familia señaló que la negativa a suspender jornadas procesales ha generado desgaste de recursos humanos y materiales del tribunal, y calificó las nuevas audiencias como una “simulación sin progreso del proceso”.

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REPOSICIÓN DE JUICIO SURGIÓ DESPUÉS DE ACUSACIÓN DE PREVARICATO POR PARTE DEL IMPUTADO

La reposición del juicio contra Alejandro “N” se originó después de que el propio imputado acusara a un juez anterior de prevaricato, lo que obligó a reiniciar el proceso judicial. Esta situación provocó que, tras dos años de litigios, no se dictara una sentencia definitiva y se abriera la posibilidad de revisar las medidas cautelares.

El 11 de octubre de 2025 ya se había intentado obtener la prisión domiciliaria para “El Neri”, solicitud que en ese momento no prosperó. La decisión actual incluye el pago de una fianza y la colocación de un brazalete electrónico, además de quedar bajo supervisión de la Policía de Investigación.

ESTO SE SABE SOBRE EL FEMINICIDIO DE ABRIL PÉREZ

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, luego de haber denunciado intentos de homicidio y violencia familiar por parte de su entonces esposo, Juan Carlos García. El ataque se registró cuando la víctima viajaba con sus hijos rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras acudir a una audiencia judicial.

De acuerdo con las investigaciones, sicarios interceptaron su vehículo y dispararon contra ella. Las autoridades señalaron a Juan Carlos García como presunto autor intelectual del crimen, quien habría ofrecido 180 mil pesos a los ejecutores.

SENTENCIAS Y DETENIDOS RELACIONADOS

Uno de los autores materiales, Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, declaró haber recibido 50 mil pesos por cometer el asesinato antes de una audiencia de custodia. También se identificó a Juan Rodríguez Ortiz, quien habría recibido 5 mil pesos por acompañar la ejecución. Además, se mencionó que la hermana de Juan Carlos García entregó el arma utilizada.

Desde 2021 han sido detenidas nueve personas relacionadas con el asesinato. Entre ellas, dos autores materiales, Juan Carlos Rodríguez y Rodolfo Daniel Banderas Sandoval, cumplen sentencias de 52 años y seis meses de prisión. Otro implicado, Amado Vicente Rodríguez García, recibió una condena de 39 años y cuatro meses.

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ANTECEDENTES DE VIOLENCIA Y RECLASIFICACIÓN DEL DELITO

El caso también evidenció irregularidades en el proceso judicial previo. El hermano de la víctima relató que Abril Pérez sobrevivió a un primer intento de asesinato en enero de 2019. Según la denuncia, fue atacada mientras dormía con un bate de béisbol que le provocó fracturas en la cabeza y posteriormente con un cúter con el que intentaron degollarla.

La víctima logró escapar gracias a la intervención de su hijo, quien rompió la puerta del baño y enfrentó al agresor. A pesar de la gravedad del ataque y los informes forenses de un hospital privado, el delito fue reclasificado como violencia familiar, lo que permitió la liberación del principal señalado.

Posteriormente, los jueces que participaron en esa decisión fueron cesados o suspendidos, entre ellos Federico Mosco González y el magistrado Héctor Jiménez López.

SOSPECHOSO PRINCIPAL SIGUE PRÓFUGO

Hasta la fecha, Juan Carlos García permanece prófugo. Existe una alerta roja emitida por la Interpol para su localización, mientras las investigaciones continúan en torno al caso que ha sido señalado por organizaciones civiles como un ejemplo de fallas en el sistema judicial.

La audiencia programada determinará las condiciones en que Alejandro “N” continuará su proceso bajo prisión domiciliaria, mientras el juicio se mantiene en curso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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