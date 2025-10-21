Fernández Noroña confirma licencia como senador; viajará a Palestina

    Fernández Noroña confirma licencia como senador; viajará a Palestina
    Gerardo Fernández Noroña ofreció conferencia de prensa para hablar sobre su licencia de permiso por 12 días para viajar a Palestina. FOTO: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO

Afirmó que Emiratos Árabes, a través de su aerolínea, cubrirá los gastos de su vuelo

El senador de la bancada de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que a partir de este jueves se separará de su escaño en el Senado de la República por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo.

“Yo decidí, podría haber no pedido la licencia y tener las inasistencias, pero es lo correcto (...) es un viaje que yo había retrasado en su momento”, señaló el legislador morenista.

En conferencia de prensa desde el Senado, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles por la noche y regresará el 2 de noviembre.

“Me voy este miércoles por la noche y regreso el 2 de noviembre. Podría no haber pedido licencia y simplemente tener inasistencias, pero lo correcto es presentar la solicitud, ya que el viaje no es compatible con la atención a las sesiones del Senado”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Gerardo Fernández Noroña adelanta que pedirá licencia como senador: ‘tengo cosas que hacer’

VIAJE A PALESTINA PAGADO POR EMIRATOS ÁRABES

Fernández Noroña explicó que Emiratos Árabes, a través de su aerolínea, cubrirá los gastos de su vuelo a este país.

De acuerdo con el legislador, será financiado como muestra de solidaridad por su postura crítica ante la situación de Palestina con la continuación del genocidio y bloqueo de ayuda humanitaria.

“Es un viaje que había retrasado desde que presidía la Cámara de Diputados. Lo reprogramamos porque continúa el genocidio, el bloqueo a la ayuda alimentaria y la situación es muy grave”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Noroña realiza gira en Coahuila con avión privado de lujo que cuesta 2 mil dólares por hora

REUNIONES

También anunció que tendrá reuniones con autoridades de Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, para abordar la situación política en aquellos países.

Aclaró que mantiene una buena relación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el coordinador del parlamento, Adán Augusto López Hernández, y con su fracción política; descartando presiones para dejar su cargo de forma definitiva.

Indicó que su suplente Dunia Ludlow no tomará protestas, esto al ser un lapso corto, en coordinación entre los legisladores y al ser funcionaria federal que atiende la emergencia por lluvias en Hidalgo y Veracruz.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Fernández Noroña subraya independencia de la CATEM de Morena (video)

POLÉMICAS DE NOROÑA

El legislador rechazó que la licencia se deba a las recientes polémicas.

Desde hace tiempo el morenista se ha envuelto en polémicas como los constantes enfrentamientos que han llegado a las agresiones con legisladores, principalmente de la oposición, como Lilly Téllez y Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, aun en su conducción como presidente del Senado.

Así como viajes a Italia y Francia en vuelos de clase premier, como representante del Senado de la República.

Además de la adquisición de una casa en Tepoztlán, Morelos, con un costo de 12 millones de pesos, así como la utilización de vuelos privados como taxi aéreo durante su gira por Coahuila.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

