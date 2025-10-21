Fernández Noroña confirma licencia como senador; viajará a Palestina

El senador de la bancada de Morena, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que a partir de este jueves se separará de su escaño en el Senado de la República por 12 días para atender tareas que requieren de tiempo completo. “Yo decidí, podría haber no pedido la licencia y tener las inasistencias, pero es lo correcto (...) es un viaje que yo había retrasado en su momento”, señaló el legislador morenista. En conferencia de prensa desde el Senado, el legislador explicó que viajará a Palestina este miércoles por la noche y regresará el 2 de noviembre. “Me voy este miércoles por la noche y regreso el 2 de noviembre. Podría no haber pedido licencia y simplemente tener inasistencias, pero lo correcto es presentar la solicitud, ya que el viaje no es compatible con la atención a las sesiones del Senado”, explicó. TE PUEDE INTERESAR: Gerardo Fernández Noroña adelanta que pedirá licencia como senador: ‘tengo cosas que hacer’

VIAJE A PALESTINA PAGADO POR EMIRATOS ÁRABES Fernández Noroña explicó que Emiratos Árabes, a través de su aerolínea, cubrirá los gastos de su vuelo a este país. De acuerdo con el legislador, será financiado como muestra de solidaridad por su postura crítica ante la situación de Palestina con la continuación del genocidio y bloqueo de ayuda humanitaria. “Es un viaje que había retrasado desde que presidía la Cámara de Diputados. Lo reprogramamos porque continúa el genocidio, el bloqueo a la ayuda alimentaria y la situación es muy grave”, señaló. TE PUEDE INTERESAR: Noroña realiza gira en Coahuila con avión privado de lujo que cuesta 2 mil dólares por hora REUNIONES También anunció que tendrá reuniones con autoridades de Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, para abordar la situación política en aquellos países. Aclaró que mantiene una buena relación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el coordinador del parlamento, Adán Augusto López Hernández, y con su fracción política; descartando presiones para dejar su cargo de forma definitiva. Indicó que su suplente Dunia Ludlow no tomará protestas, esto al ser un lapso corto, en coordinación entre los legisladores y al ser funcionaria federal que atiende la emergencia por lluvias en Hidalgo y Veracruz. TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Fernández Noroña subraya independencia de la CATEM de Morena (video)