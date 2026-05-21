Fernando Vargas denuncia regaños y ‘terror’ en la atención de la FGE

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    Fernando Vargas denuncia regaños y ‘terror’ en la atención de la FGE
    Fernando Vargas, periodista deportivo, es asaltado en plena transmisión en vivo Vanguardia

El periodista deportivo, en plena transmisión con el programa ‘Blabla Deportivo’ fue asaltado por 3 presuntos hombres armados

En redes sociales se ha viralizado el metraje en vivo del reportero, Fernando Vargas, quien fue asaltado, junto con su familia, el 20 de mayo, mientras estaba en Morelos.

Durante la transmisión en vivo del programa deportivo ‘Blabla deportivo’, Fernando Vargas estaba en plena conversación con el anfitrión Ed Martínez cuando un sujeto, aún sin identificar, se acercó al automóvil desde donde transmitía Vargas, le abrió la puerta y procedió a amenazarlo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/asaltan-a-periodista-deportivo-durante-transmision-en-vivo-y-el-momento-queda-grabado-HJ20831987

El incidente se viralizó en redes, causando indignación y preocupación por parte de la audiencia. Según Vargas, 3 hombres armados fueron los responsables del atraco. Posteriormente, se agregó que la familia de Vargas yacía en el automóvil durante la transmisión y el robo.

Cortan cartucho, se escucha que le pido primero que mis hijos se bajen, después de que se corta la transmisión viene lo peor porque le pido bajar una maleta donde traía todo mi equipo de trabajo, obviamente me indican que no, pero uno de mis hijos, por el afán de querer bajar sus peluches pues lo encañonan’ describió Vargas para Telediarios.

Tras el incidente, el periodista acudió a la Fiscalía de Cuernavaca para denunciar el robo. Sin embargo, aseguró que la atención por parte de las autoridades fue un ‘terror’.

Fuimos a la fiscalía por el ciudadano de levantar nuestra denuncia terminé regañado, porque cómo se me ocurrió ir sin el número de serie del vehículo, sin el número de la póliza, sin el número del motor e identificación oficial’ indicó el periodista.

Aunque la familia de Fernando Vargas no sufrió algún daño por parte de los asaltantes, le robaron la INE, tarjetas de crédito, permiso de conducir y el automóvil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/menor-es-golpeado-durante-violento-asalto-en-la-valencia-le-arrebatan-dinero-y-documentos-video-NE20069859

A pocas semanas del inicio de la Copa Mundial 2026, el periodista deportivo expresa su preocupación.

Me preocupa no solamente mis colegas nacionales, los mexicanos, sino todos los colegas internacionales que vendrán pronto a México, y recomendarles que tengan en cuenta que la situación es compleja y que puedan tener un Plan B, si es que algo pasa de esa manera.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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