Fernando Yael ‘N’ reportó la desaparición de su madre, pero fue detenido por delito contra Teresa Guadalupe

Fernando Yael “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por la presunta participación en la desaparición de su propia madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, una mujer de 55 años que fue reportada como desaparecida desde el pasado 25 de abril.

¿DÓNDE ESTÁ TERESA GUADALUPE?

Fernando Yael “N” presentó una denuncia ante las autoridades refirió que su madre había salido de su domicilio con rumbo al Centro Histórico y que, desde entonces, desconocía su paradero.

Sin embargo, familiares y amigos de la víctima contradijeron esa versión; una amiga de Teresa, identificada como Socorro, apuntó que recibió mensajes desde el celular de la mujer días después de la desaparición, pero que ya no obtuvo respuesta.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Molina Hernández, desapareció el 25 de abril en la Ciudad de México y fue vista por última vez en su domicilio; es identificada como una mujer de 55 años de 1.58 metros de altura, entre sus señas particulares se le identifica cicatriza en codo, pierna y ojo del lado izquierdo.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda de Teresa Guadalupe Molina para esclarecer qué ocurrió tras su desaparición.

DETENCIÓN DE FERNANDO YAEL ‘N’

La detención de Fernando ‘N’ se llevó a cabo este 7 de mayo en calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez definirá su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con las investigaciones, fue el propio Fernando quien acudió inicialmente a denunciar que su madre había salido de su domicilio rumbo al Centro Histórico y que ya no regresó. Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias, la versión comenzó a presentar inconsistencias.

Trabajos de análisis de cámaras de videovigilancia, telefonía y seguimiento por parte de agentes de la Policía de Investigación llevaron a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE) a replantear la línea de investigación y centrar la atención en el entorno cercano de la víctima.

TERESA GUADALUPE AGREDIDA EN DOMICILIO

El pasado 5 de mayo se realizó un cateo en el inmueble ubicado en el número 286 de la calle Grabados, en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, donde presuntamente vivía la mujer junto con familiares.

Durante la diligencia, peritos y personal ministerial retiraron diversas bolsas de plástico del interior de la vivienda, mientras especialistas forenses realizaron el levantamiento de indicios biológicos que, según la FGJCDMX, fortalecen la hipótesis de que Teresa Guadalupe habría sido agredida dentro del domicilio.

La casa intervenida es de dos niveles, con fachada en tonos rosa y blanco, y cuenta con una accesoria donde se venden esencias y perfumes.

En el lugar también fue localizado un perro que presuntamente pertenecía a la mujer desaparecida. El animal quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

VINCULAN A PROCESO

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael ‘N’ por el delito de desaparición de personas cometido por particulares en agravio de su mamá, Teresa Guadalupe.

En una audiencia realizada este viernes 8 de mayo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fernando Yael fue aprehendido la tarde del pasado jueves por policías de investigación, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

DISCUSIÓN POR DINERO Y RESTRICCIÓN PARA IR A FIESTA

La FGJCDMX investiga si una discusión por dinero y restricciones para salir a una reunión fueron el detonante de la presunta desaparición de Teresa Guadalupe, cuyo hijo, Fernando Yael ’N’, fue detenido como principal sospechoso.

El ahora detenido habría discutido con su madre debido a que ella presuntamente se negó a darle dinero y tampoco le permitió salir para reunirse con un amigo, línea de investigación que tomó fuerza luego que agentes de la Policía de Investigación detectaran inconsistencias en la versión del hijo.

El periodista Carlos Jiménez señala que la Fiscalía de la Ciudad de México sospecha que el crimen ocurrió dentro de la vivienda, tras la confrontación. Puntualizó que madre e hijo sostuvieron una discusión al no querer entregarle 2 mil pesos a Fernando Yael ‘N’, posteriormente ya no se volvió a saber de Teresa Guadalupe.

El periodista más conocido como c4jimenez, difundió los mensajes entre Fernando Yael y un amigo en los que el joven reconoció que su madre se había molestado con él por temas escolares y que por eso no le dio dinero ni lo dejó salir.

La conversación que inició cerca de la media noche; sin embargo, entre la 1:20 y la 1:40 de la mañana el joven dejó de responder los mensajes. Antes de contestar, el amigo le preguntó si todo estaba bien, ya que escuchaba mucho ruido, a lo que el imputado respondió: “Ah, no ‘wey’, todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó” y en otro mensaje afirmó que habría dejado ver que consumió alcohol y cocaína esa noche: “Como quieras, ya se me bajó con el peri”.

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso por el delito de desaparición cometida por particulares en su modalidad agravada. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la muerte de Teresa Guadalupe Molina Hernández, ya que su paradero continúa desconocido.