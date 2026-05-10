Acribillan a dos personas que buscaban a sus familiares en Guerrero

GUERRERO.-Dos familiares de siete personas que están desaparecidas desde el 17 de abril fueron asesinadas a balazos el pasado sábado cuando se encontraban en el interior de su domicilio en la comunidad de Apanguito, del Municipio de Atenango del Río, en la región norte de Guerrero. De acuerdo a la versión de las autoridades del Municipio de Atenango, allegados a las víctimas impidieron que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) recogiera los cadáveres.

Incluso, dijo la fuente, los habitantes de Apanguito se opusieron a que la FGE y fuerzas de seguridad federal y estatal ingresaran al pueblo porque están molestos por toda la situación de violencia que se ha registrado en esta zona desde hace una semanas. De acuerdo a los datos de la FGE, el 18 de abril, los vecinos de Apanguito, Asunción Bello Escamilla, Valente Bello, Mario Bello Escamilla, Diego Bello Agustín, Humberto Pineda, Sebastián Riquelme y Cristóbal Pineda fueron reportados como desaparecidos por sus familiares. En las primeras investigaciones de la FGE se estableció que los siete habían acudido a un lugar llamado “La Cueva” a traer agua para sus animales, pero después ya no fueron localizados. SIETE PERSONAS CONTINÚAN DESAPARECIDAS Asimismo, que integrantes de la FGE que realizaron una inspección hallaron rastros de sangre en el sitio, cartuchos percutidos de arma de fuego y dos motocicletas abandonadas. Agentes de la Guardia Nacional y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas realizaron la búsqueda de las siete personas.

El pasado 2 de mayo luego de que la GN, la FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda se retiraron de Apanguito, los familiares de los siete desaparecidos realizaron su búsqueda. Cuatro días después, la FGE dio a conocer que un juez de control de Chilpancingo vinculó a proceso al comisario de Apanguito, Cornelio Alcocer Godínez, y a su primo Samuel Jiménez Sandoval por su probable participación en la desaparición de sus siete vecinos. Sin embargo, los familiares de los dos detenidos acusaron al Alcalde de Atenango, Emmanuel Guevara Cárdenas, de manipular los hechos “para fabricar la responsabilidad de gente inocente”.

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