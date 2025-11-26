FGE de Quintana Roo libera a posibles víctimas de explotación sexual en bares con sistema de ‘fichas’

México
/ 26 noviembre 2025
    FGE de Quintana Roo libera a posibles víctimas de explotación sexual en bares con sistema de ‘fichas’
    Fiscalía de Quintana Roo libera a mujeres posibles víctimas de prostitución, en Benito Juárez. FOTO: FGE

La Fiscalía cumplimentaba órdenes de cateo en dos inmuebles, donde se encontró que operaban bajo esquemas de explotación sexual

Cinco mujeres, posibles víctimas de delitos de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, fueron localizadas y resguardadas durante dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal, en Benito Juárez.

Ambas intervenciones se efectuaron en inmuebles donde, según las indagatorias, operaban esquemas de explotación sexual mediante sistemas de “fichas” y cobros por servicios sexuales.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer que acuchilló a su pareja es dejada en libertad por actuar en legítima defensa, en NL

PRIMER CATEO: BAR CLANDESTINO OFRECÍA SERVICIOS SEXUALES CON COSTOS ENTRE LOS 500 Y 2 MIL 500 PESOS

El primer cateo se llevó a cabo en un bar clandestino situado en la avenida José López Portillo, entre una calle sin nombre y la calle Las Bugambilias, en la colonia Tres Reyes.

En el lugar, agentes investigadores encontraron a cinco mujeres de nacionalidad mexicana que se dedicaban a fichar con clientes y ofrecer servicios sexuales.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, “fichaban por 50 pesos el vaso” y cobraban “entre 500 y 2 mil 500 pesos, dependiendo de la edad de la víctima” por los servicios sexuales. En ambos casos, “el establecimiento se beneficiaba con el 50 por ciento”.

$!Fiscalía de Quintana Roo asegura bar.
Fiscalía de Quintana Roo asegura bar. FOTO: FGE

SEGUNDO CATEO: OFRECÍAN SERVICIOS CON COSTO DE 100 PESOS

La segunda diligencia ocurrió en un bar ubicado en la calle 3 Oriente, en la Supermanzana 64, donde las primeras investigaciones señalan que jóvenes trabajaban bajo un sistema de “fichas” o consumos “con un costo de 100 pesos”, de los cuales “el 50 por ciento también era destinado al establecimiento”.

En este último sitio, los agentes aseguraron sustancias con características de narcóticos, preservativos, bitácoras con registros de las víctimas y seis DVR, además de localizar cuartos privados donde presuntamente se realizaba la explotación sexual.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan sin vida a Yerli Yaritza en Ocosingo; detienen a su pareja como principal sospechoso

Tras concluir las actuaciones, se colocaron sellos de aseguramiento en ambos puntos, quedando bajo custodia de la Representación Social. Debido a su condición de vulnerabilidad, las mujeres fueron canalizadas a la autoridad competente para recibir protección, atención integral y garantizar el acceso a sus derechos.

Temas


Cateos
Delitos Sexuales
Explotación

Localizaciones


Quintana Roo

Organizaciones


FGE
Semar

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025