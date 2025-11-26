FGE de Quintana Roo libera a posibles víctimas de explotación sexual en bares con sistema de ‘fichas’

Cinco mujeres, posibles víctimas de delitos de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, fueron localizadas y resguardadas durante dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal, en Benito Juárez.

Ambas intervenciones se efectuaron en inmuebles donde, según las indagatorias, operaban esquemas de explotación sexual mediante sistemas de “fichas” y cobros por servicios sexuales.

PRIMER CATEO: BAR CLANDESTINO OFRECÍA SERVICIOS SEXUALES CON COSTOS ENTRE LOS 500 Y 2 MIL 500 PESOS

El primer cateo se llevó a cabo en un bar clandestino situado en la avenida José López Portillo, entre una calle sin nombre y la calle Las Bugambilias, en la colonia Tres Reyes.

En el lugar, agentes investigadores encontraron a cinco mujeres de nacionalidad mexicana que se dedicaban a fichar con clientes y ofrecer servicios sexuales.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, “fichaban por 50 pesos el vaso” y cobraban “entre 500 y 2 mil 500 pesos, dependiendo de la edad de la víctima” por los servicios sexuales. En ambos casos, “el establecimiento se beneficiaba con el 50 por ciento”.