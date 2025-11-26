FGE de Quintana Roo libera a posibles víctimas de explotación sexual en bares con sistema de ‘fichas’
La Fiscalía cumplimentaba órdenes de cateo en dos inmuebles, donde se encontró que operaban bajo esquemas de explotación sexual
Cinco mujeres, posibles víctimas de delitos de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena, fueron localizadas y resguardadas durante dos cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal, en Benito Juárez.
Ambas intervenciones se efectuaron en inmuebles donde, según las indagatorias, operaban esquemas de explotación sexual mediante sistemas de “fichas” y cobros por servicios sexuales.
PRIMER CATEO: BAR CLANDESTINO OFRECÍA SERVICIOS SEXUALES CON COSTOS ENTRE LOS 500 Y 2 MIL 500 PESOS
El primer cateo se llevó a cabo en un bar clandestino situado en la avenida José López Portillo, entre una calle sin nombre y la calle Las Bugambilias, en la colonia Tres Reyes.
En el lugar, agentes investigadores encontraron a cinco mujeres de nacionalidad mexicana que se dedicaban a fichar con clientes y ofrecer servicios sexuales.
De acuerdo con las pesquisas iniciales, “fichaban por 50 pesos el vaso” y cobraban “entre 500 y 2 mil 500 pesos, dependiendo de la edad de la víctima” por los servicios sexuales. En ambos casos, “el establecimiento se beneficiaba con el 50 por ciento”.
SEGUNDO CATEO: OFRECÍAN SERVICIOS CON COSTO DE 100 PESOS
La segunda diligencia ocurrió en un bar ubicado en la calle 3 Oriente, en la Supermanzana 64, donde las primeras investigaciones señalan que jóvenes trabajaban bajo un sistema de “fichas” o consumos “con un costo de 100 pesos”, de los cuales “el 50 por ciento también era destinado al establecimiento”.
En este último sitio, los agentes aseguraron sustancias con características de narcóticos, preservativos, bitácoras con registros de las víctimas y seis DVR, además de localizar cuartos privados donde presuntamente se realizaba la explotación sexual.
Tras concluir las actuaciones, se colocaron sellos de aseguramiento en ambos puntos, quedando bajo custodia de la Representación Social. Debido a su condición de vulnerabilidad, las mujeres fueron canalizadas a la autoridad competente para recibir protección, atención integral y garantizar el acceso a sus derechos.