Localizan sin vida a Yerli Yaritza en Ocosingo; detienen a su pareja como principal sospechoso

La joven Yerli Yaritza, de 18 años, estudiante de la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez García" (UBBJ), con sede en Ocosingo, fue localizada sin vida en la habitación que rentaba en el barrio Guadalupe Pashilá. La informaron fue confirmada por las autoridades estatales y la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 + 1, Chiapas. El hallazgo ocurrido el 22 de noviembre generó consternación entre habitantes del municipio ubicado en la región Selva, así como entre la comunidad estudiantil, que exigió el esclarecimiento inmediato del caso.

YRELI SE ENCONTRABA BUSCANDO A SU PAPÁ, DESAPARECIDO DESDE 2024 Yerli formaba parte activa de las labores de búsqueda de su padre, Hamilton Pérez, originario de Tila, desaparecido en 2024 mientras transitaba por una carretera rumbo al municipio de Yajalón. Desde entonces, la joven y su madre, Angélica, se integraron a brigadas y actividades para localizarlo, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. De acuerdo con su entorno cercano, Yerli compaginaba sus estudios con la búsqueda constante de respuestas sobre la desaparición de su padre, un contexto que ha marcado a decenas de familias en Chiapas en los últimos meses. DETIENEN A BRYAN ‘N’, PAREJA DE YERLI Y PRINCIPAL SOSPECHOSO DE SU FEMINICIDIO El lunes 24 de noviembre, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de Bryan “N”, pareja sentimental de la víctima.Según la información difundida por la Fiscalía, el joven fue identificado mediante cámaras de videovigilancia que lo captaron ingresando al domicilio junto a Yerli y saliendo más tarde sin ella. El fiscal detalló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, y adelantó que la institución solicitará una pena de hasta 100 años de prisión para el presunto responsable. También señaló que en lo que va del año se han registrado 26 feminicidios tipificados en Chiapas. Tras conocerse el caso, en Ocosingo circularon versiones no confirmadas que atribuían la muerte de la joven a un presunto suicidio. Esta hipótesis provocó malestar entre la población y entre estudiantes de la UBBJ, quienes denunciaron que tales afirmaciones revictimizaban a Yerli.

ESTUDIANTES REALIZAN MARCHA PARA EXIGIR JUSTICIA PARA YERLI TRAS SU FEMINICIDIO El sábado posterior a los hechos, cientos de estudiantes de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” realizaron una marcha pacífica en Ocosingo. Vestidos de blanco y portando globos naranjas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se pronunciaron por el acceso a la justicia y la protección de la vida de las mujeres. Entre las consignas visibles se encontraban:“No aparecemos muertas, nos matan”,“Que ser mujer no te cueste la vida”,“De camino a casa quiero ser libre, no violentada”,“Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”. Amigas y compañeras de la víctima colocaron además fotografías, veladoras y mensajes frente a la universidad como muestra de solidaridad y exigencia de verdad.