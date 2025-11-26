Localizan sin vida a Yerli Yaritza en Ocosingo; detienen a su pareja como principal sospechoso
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El feminicidio de Yerli Yaritza, estudiante de la UBBJ en Ocosingo, conmocionó a Chiapas; su pareja fue detenida y autoridades y comunidad exigen justicia
La joven Yerli Yaritza, de 18 años, estudiante de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJ), con sede en Ocosingo, fue localizada sin vida en la habitación que rentaba en el barrio Guadalupe Pashilá.
La informaron fue confirmada por las autoridades estatales y la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 + 1, Chiapas.
El hallazgo ocurrido el 22 de noviembre generó consternación entre habitantes del municipio ubicado en la región Selva, así como entre la comunidad estudiantil, que exigió el esclarecimiento inmediato del caso.
TE PUEDE INTERESAR: Tribunal absuelve a hijo de regidor de Ixtapaluca, acusado de feminicidio y tentativa de feminicidio
YRELI SE ENCONTRABA BUSCANDO A SU PAPÁ, DESAPARECIDO DESDE 2024
Yerli formaba parte activa de las labores de búsqueda de su padre, Hamilton Pérez, originario de Tila, desaparecido en 2024 mientras transitaba por una carretera rumbo al municipio de Yajalón.
Desde entonces, la joven y su madre, Angélica, se integraron a brigadas y actividades para localizarlo, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
De acuerdo con su entorno cercano, Yerli compaginaba sus estudios con la búsqueda constante de respuestas sobre la desaparición de su padre, un contexto que ha marcado a decenas de familias en Chiapas en los últimos meses.
DETIENEN A BRYAN ‘N’, PAREJA DE YERLI Y PRINCIPAL SOSPECHOSO DE SU FEMINICIDIO
El lunes 24 de noviembre, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de Bryan “N”, pareja sentimental de la víctima.Según la información difundida por la Fiscalía, el joven fue identificado mediante cámaras de videovigilancia que lo captaron ingresando al domicilio junto a Yerli y saliendo más tarde sin ella.
El fiscal detalló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, y adelantó que la institución solicitará una pena de hasta 100 años de prisión para el presunto responsable. También señaló que en lo que va del año se han registrado 26 feminicidios tipificados en Chiapas.
Tras conocerse el caso, en Ocosingo circularon versiones no confirmadas que atribuían la muerte de la joven a un presunto suicidio. Esta hipótesis provocó malestar entre la población y entre estudiantes de la UBBJ, quienes denunciaron que tales afirmaciones revictimizaban a Yerli.
ESTUDIANTES REALIZAN MARCHA PARA EXIGIR JUSTICIA PARA YERLI TRAS SU FEMINICIDIO
El sábado posterior a los hechos, cientos de estudiantes de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” realizaron una marcha pacífica en Ocosingo. Vestidos de blanco y portando globos naranjas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se pronunciaron por el acceso a la justicia y la protección de la vida de las mujeres.
Entre las consignas visibles se encontraban:“No aparecemos muertas, nos matan”,“Que ser mujer no te cueste la vida”,“De camino a casa quiero ser libre, no violentada”,“Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”.
Amigas y compañeras de la víctima colocaron además fotografías, veladoras y mensajes frente a la universidad como muestra de solidaridad y exigencia de verdad.
COLECTIVA SEÑALA INCONSISTENCIAS Y PIDE INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
La Colectiva 50 + 1, Chiapas, manifestó su “profunda indignación, dolor y rabia ante el feminicidio de Yerli Yaritza”, estudiante de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia.
La organización señaló que con este caso su “contabilidad de horror” asciende a 28 feminicidios durante 2024, de acuerdo con sus registros.También rechazó cualquier forma de revictimización y pidió que los casos no se cataloguen como suicidios sin haberse agotado todas las diligencias científicas.
La colectiva aseguró que existen inconsistencias señaladas por familiares y estudiantes respecto a la escena del hallazgo, por lo que solicitó una investigación exhaustiva que aporte verdad jurídica.Asimismo, demandó extender y aplicar con eficacia la alerta de violencia de género en comunidades y pueblos originarios de la entidad.
TE PUEDE INTERESAR: Urgen mujeres alto a violencia de género en todo el País
FISCALÍA ASEGURA QUE CASO DE YERLI SE INVESTIGARÁ Y HABRÁ CERO IMPUNIDAD
La Fiscalía General del Estado reiteró que el hecho será investigado conforme a derecho y que se determinarán las responsabilidades correspondientes.La institución sostuvo que en Chiapas se garantiza “cero impunidad ante la violencia feminicida” y aseguró que el caso se seguirá con los protocolos establecidos para la indagatoria de muertes violentas de mujeres.
La investigación permanece abierta mientras el municipio y la comunidad universitaria piden justicia para Yerli Yaritza y garantías para la seguridad de las jóvenes en el estado.