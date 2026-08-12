$!FGEO busca a expresidente de San Martín Itunyoso y dos familiares por desaparición de Roxana López

La joven desapareció el 20 de febrero de 2026, después de que, de acuerdo con las investigaciones iniciales, ingresó al domicilio del entonces presidente municipal, ubicado en San Martín Itunyoso, Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió fichas de búsqueda para localizar al expresidente municipal de San Martín Itunyoso, Vilgaid López Guadalupe; a su sobrino, Dagoberto López Díaz, señalado como principal sospechoso, y a Concepción Díaz Martínez, madre de este último, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Roxana López Martínez.

De acuerdo con las fichas, Dagoberto López Díaz tiene 22 años, complexión regular, cabello negro, lacio y corto, tez morena, ojos café oscuro y una estatura aproximada de 1.64 metros.

“Si tienes información que ayude a localizarles, comunícala de manera confidencial al 951 568 4929 o al 089”, indicó la dependencia.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía publicó las fichas de búsqueda y solicitó información que permita localizar a Dagoberto López Díaz, Concepción Díaz Martínez y Vilgaid López Guadalupe.

La dependencia señaló que las investigaciones permitieron establecer el vínculo entre los tres señalados y determinar su probable grado de participación en los hechos ocurridos el 20 de febrero, fecha en que fue vista por última vez Roxana.

La FGEO informó que solicitó la colaboración de las fiscalías y procuradurías del país para localizar a las tres personas, además de gestionar la emisión de fichas rojas de Interpol.

Concepción Díaz Martínez, de 44 años, es descrita con complexión robusta, cabello negro y lacio, tez morena, ojos café y una estatura aproximada de 1.55 metros.

Por su parte, Vilgaid López Guadalupe, de 35 años y expresidente municipal de San Martín Itunyoso, tiene complexión delgada, cabello negro y lacio, tez morena y una estatura aproximada de 1.65 metros.

La Fiscalía también proporcionó el correo electrónico aeI.coordinacion@fge.oaxaca.gob.mx y el número telefónico 952 568 4929 para recibir información relacionada con la localización de las personas buscadas.

ROXANA LÓPEZ FUE VISTA POR ÚLTIMA VEZ EN FEBRERO; INGRESÓ AL DOMICILIO DE VILGAID Y NO SE SUPO MÁS DE ELLA

Según las primeras investigaciones, Roxana López Martínez fue vista por última vez alrededor de las 23:00 horas del 20 de febrero, cuando ingresó al domicilio de Vilgaid López Guadalupe.

De acuerdo con los datos reunidos por medios de comunicación, la joven habría acudido al inmueble después de ser citada por su novio, Dagoberto López Díaz, sobrino del entonces presidente municipal.

Un familiar de Roxana señaló en una entrevista que existen testimonios de personas que observaron a la joven ingresar al domicilio y que posteriormente ya no fue vista salir del lugar.

“Este muchacho fue quien mandó a citar a Roxana. Hay testimonio y testigos que vieron llegar a Roxana llegar a ese domicilio y también hay otras evidencias en donde se sabe que esta persona mandó a citar a Roxana. Después de eso desapareció. Días después la madre de Roxana acudió a hablar con la mamá de Dagoberto, pero han negado que Roxana hubiera llegado a ese domicilio”, expresó el tío de la joven.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para establecer qué ocurrió con Roxana y determinar la responsabilidad de las personas señaladas.

FISCALÍA MANTIENE OPERATIVO PARA LOCALIZAR A ROXANA LÓPEZ

La FGEO aseguró que mantiene un despliegue operativo ininterrumpido para localizar a la joven.

En las labores participan elementos de corporaciones estatales y federales, con apoyo de drones equipados con cámaras geotérmicas, georradares, binomios caninos, equipos de buzos y personal especializado en rescate en zonas de difícil acceso.

La estrategia de búsqueda se mantiene mientras continúan las diligencias para ubicar a Roxana y ejecutar las órdenes de aprehensión contra las tres personas señaladas.

REPORTAN 34 MUJERES DESAPARECIDAS EN OAXACA

De acuerdo con información basada en fichas de búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas (DNOL), el monitoreo Violencia Feminicida de Consorcio Oaxaca registró 113 reportes de mujeres desaparecidas entre el 1 de enero y el 7 de abril de 2026.

Del total, 79 mujeres fueron localizadas con vida, mientras que 34 permanecían sin ser localizadas, entre ellas Roxana López Martínez.

El caso también fue llevado al Congreso de Oaxaca. Durante una sesión, la diputada local Cony Rueda solicitó la comparecencia del fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, para explicar las actuaciones realizadas en torno a la desaparición de la joven.

“No fue un hecho aislado, fue un hecho con contexto, nombres, con un último lugar donde fue vista. La casa de un familiar directo del poder municipal y aún así la fiscalía no ha hecho nada: ni cateos, ni órdenes de aprehensión ni interrogatorios. A más de un mes sólo hay fichas pegadas en las paredes y una familia abandonada por el estado”, declaró.

La legisladora también cuestionó la actuación de la Fiscalía y afirmó: “Cuando hay señalamientos claros y se decide no actuar, la fiscalía deja de ser institución y se convierte en cómplice”.