FGJCDMX reaprehende a ‘El Niño de la Unión’ por incumplir medidas judiciales

México
/ 14 febrero 2026
    Tras su detención, el imputado fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde continuará su proceso judicial. Fiscalía de la Ciudad de México

Ángel “N” fue reaprehendido por incumplir condiciones procesales en casos iniciados en Gustavo A. Madero y localizado en Venustiano Carranza.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la reaprehensión de Ángel “N”, alias “El Niño de la Unión”, identificado como probable operador de una célula del grupo delictivo La Unión Tepito, por hechos relacionados con procesos judiciales iniciados desde 2022.

De acuerdo con la institución, los antecedentes del caso se vinculan con hechos ocurridos en febrero de 2022 en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

ANTECEDENTES DE SENTENCIA POR ROBO CALIFICADO

Según la investigación ministerial, el 20 de junio de 2022 Ángel “N” fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión por el delito de robo calificado cometido en agravio de una tienda de autoservicio.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó el pago de una multa y la reparación del daño. En ese proceso se le concedió el beneficio de libertad asistida, sujeto al cumplimiento de diversas medidas de sanción, entre ellas la obligación de realizar firmas periódicas ante la autoridad correspondiente.

NUEVA INVESTIGACIÓN POR NARCOMENUDEO

Dos años después se inició una nueva investigación en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

En ese procedimiento penal, el juez concedió la suspensión condicional del proceso e impuso medidas procesales específicas, entre ellas acudir a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses como parte de las condiciones establecidas.

ORDENAN REAPREHENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

Durante una audiencia de revisión de la libertad asistida celebrada el 20 de noviembre de 2025, la autoridad judicial determinó que el imputado incumplió con las medidas de sanción impuestas.

Como resultado, el juez ordenó su reaprehensión y notificó la resolución a la Fiscalía capitalina para su ejecución.

DETENCIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA Y TRASLADO A CENTRO PENITENCIARIO

Derivado de labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación localizaron a Ángel “N” en la colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La orden judicial fue cumplimentada el 12 de febrero de 2026. Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

FISCALÍA ANUNCIA ACCIONES PERMANENTES CONTRA ESTRUCTURAS DELICTIVAS

La Fiscalía capitalina señaló que mantiene acciones permanentes de investigación con el objetivo de reducir la impunidad y atender conductas que afectan la seguridad de la ciudadanía, particularmente aquellas relacionadas con estructuras delictivas que operan en la Ciudad de México.

La institución recordó que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la persona mencionada es considerada inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del proceso, mientras no se emita una sentencia firme por parte de la autoridad judicial competente.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

