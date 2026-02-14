$!FGJCDMX reaprehende a ‘El Niño de la Unión’ por incumplir medidas judiciales

TE PUEDE INTERESAR: Detienen célula criminal tras ataque armado cerca de propiedad de Pepe Aguilar en Zacatecas

De acuerdo con la institución, los antecedentes del caso se vinculan con hechos ocurridos en febrero de 2022 en la colonia Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) informó la reaprehensión de Ángel “N”, alias “El Niño de la Unión”, identificado como probable operador de una célula del grupo delictivo La Unión Tepito, por hechos relacionados con procesos judiciales iniciados desde 2022.

ANTECEDENTES DE SENTENCIA POR ROBO CALIFICADO

Según la investigación ministerial, el 20 de junio de 2022 Ángel “N” fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión por el delito de robo calificado cometido en agravio de una tienda de autoservicio.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó el pago de una multa y la reparación del daño. En ese proceso se le concedió el beneficio de libertad asistida, sujeto al cumplimiento de diversas medidas de sanción, entre ellas la obligación de realizar firmas periódicas ante la autoridad correspondiente.

NUEVA INVESTIGACIÓN POR NARCOMENUDEO

Dos años después se inició una nueva investigación en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

En ese procedimiento penal, el juez concedió la suspensión condicional del proceso e impuso medidas procesales específicas, entre ellas acudir a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses como parte de las condiciones establecidas.

ORDENAN REAPREHENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

Durante una audiencia de revisión de la libertad asistida celebrada el 20 de noviembre de 2025, la autoridad judicial determinó que el imputado incumplió con las medidas de sanción impuestas.

Como resultado, el juez ordenó su reaprehensión y notificó la resolución a la Fiscalía capitalina para su ejecución.

DETENCIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA Y TRASLADO A CENTRO PENITENCIARIO

Derivado de labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación localizaron a Ángel “N” en la colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La orden judicial fue cumplimentada el 12 de febrero de 2026. Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.