FGJEM cumplimenta orden de aprehensión contra ‘El Kakama’ por homicidio de estudiante de la UNAM

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    FGJEM cumplimenta orden de aprehensión contra ‘El Kakama’ por homicidio de estudiante de la UNAM
    Agentes de la FGJEM detuvieron en reclusión a José Luis ‘N’, alias ‘El Kakama’, acusado del homicidio de un estudiante de la UNAM en Cuautitlán Izcalli. FGJEM

FGJEM cumplimentó orden de aprehensión contra José Luis ‘N’, alias ‘El Kakama’, por el homicidio de un estudiante de la UNAM en Cuautitlán Izcalli

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, alias “El Kakama”, por su probable participación en el homicidio de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán Campo 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), identificado como Joel Cristóbal Castillo.

De acuerdo con la FGJEM, la detención se realizó en reclusión, debido a que el imputado ya se encontraba interno en un Centro Penitenciario y de Reinserción Social del Estado de México por otros procesos penales en su contra.

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‘EL KAKAMA’ HABRÍA DISPARADO DESDE MOTOCICLETA CONTRA ALUMNO DE LA UNAM

La Fiscalía estatal informó que los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril, cuando la víctima se dirigía a su domicilio tras concluir actividades académicas.

Las investigaciones señalan que el estudiante caminaba por calles de la colonia San Mateo Iztacalco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, cuando fue interceptado por José Luis “N”, quien presuntamente circulaba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el señalado habría accionado un arma de fuego contra el estudiante, provocándole lesiones que le causaron la muerte. Posteriormente, presuntamente lo despojó de sus pertenencias antes de huir en el mismo vehículo.

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‘EL KAKAMA’ FUE APRENDIDO DENTRO DE RECLUSIÓN DONDE PERMANECÍA POR OTROS DELITOS

La FGJEM indicó que, tras las diligencias de investigación, que incluyeron entrevistas, análisis de evidencia y trabajos de inteligencia, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra José Luis “N”, la cual fue concedida por un juez.

Dicha orden fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía mexiquense mientras el imputado permanecía recluido por otros delitos.

JOSE LUIS ‘N’ HA SIDO PROCESADO ANTERIORMENTE POR FEMINICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO

Las autoridades señalaron que José Luis “N” ya se encontraba vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, relacionados con hechos registrados el 10 de marzo en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

En ese caso, las investigaciones refieren que las víctimas se encontraban dentro de un domicilio en la colonia Infonavit Norte cuando presuntamente el imputado y otro sujeto arribaron en motocicleta y realizaron disparos de arma de fuego. Una persona murió y otra resultó lesionada.

SITUACIÓN JURÍDICA ACTUAL

La FGJEM informó que José Luis “N” enfrenta cargos por homicidio calificado en relación con el caso del estudiante de la FES Cuautitlán, por lo que, en caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 70 años de prisión.

Asimismo, la Fiscalía recordó que el imputado debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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En caso de ser declarado culpable por los procesos de feminicidio y homicidio en grado de tentativa, así como por el nuevo proceso por homicidio, las autoridades estiman que las penas podrían alcanzar hasta 116 años y seis meses de prisión, además de la sanción correspondiente al nuevo delito imputado.

La FGJEM informó que las indagatorias continúan para determinar si el imputado podría estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en la región de Cuautitlán Izcalli.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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