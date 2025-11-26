Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo

CDMX.- Luego de que se diera a conocer que Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en delitos de huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía informar oficialmente sobre la investigación.

Durante la conferencia matutina de este 26 de noviembre en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que las acusaciones contra el empresario son un asunto independiente del triunfo de la modelo tabasqueña Fátima Bosch, ganadora de la corona de Miss Universo.

“Tendría que informar la Fiscalía. Si hay una investigación a esta persona, tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, declaró Sheinbaum ante medios de comunicación.

La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana, lo que, dijo, busca restarle mérito a su triunfo en la competencia internacional.

“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar y es distinto. Entonces, quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene”, expresó.