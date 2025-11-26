Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La Presidenta llamó a separar los procesos judiciales de los méritos del certamen internacional, tras revelarse señalamientos penales contra el propietario de la organización
CDMX.- Luego de que se diera a conocer que Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en delitos de huachicol y tráfico de armas para el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde a la Fiscalía informar oficialmente sobre la investigación.
Durante la conferencia matutina de este 26 de noviembre en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que las acusaciones contra el empresario son un asunto independiente del triunfo de la modelo tabasqueña Fátima Bosch, ganadora de la corona de Miss Universo.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
“Tendría que informar la Fiscalía. Si hay una investigación a esta persona, tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero tiene que informarse”, declaró Sheinbaum ante medios de comunicación.
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana, lo que, dijo, busca restarle mérito a su triunfo en la competencia internacional.
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum busca poner fin al acaparamiento de Agua con reforma a la Ley... ‘Eso se acabó’
“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar y es distinto. Entonces, quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene”, expresó.
Sheinbaum agregó que el proceso legal contra Rocha Cantú debe seguir su curso por la vía institucional. “Ahora otra cosa muy distinta es este tema de esta persona, y si hay una investigación, que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, puntualizó.
TE PUEDE INTERESAR: Usará EU tema automotriz para renegociar hasta 2027
Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el gobierno federal obtuvo una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por su presunta participación en el contrabando de hidrocarburos y tráfico de armas, motivo por el cual habría solicitado acogerse a la figura de testigo protegido.
De acuerdo con la información difundida, el 21 de octubre pasado el dueño de Miss Universo acudió a la FGR para solicitar dicho beneficio a cambio de proporcionar datos sobre redes de contrabando de hidrocarburos, operaciones financieras y presuntos vínculos con funcionarios y empresarios; el acuerdo se habría formalizado el 19 de noviembre.
Hasta el momento, la FGR no ha emitido un posicionamiento público sobre el estatus de la investigación ni sobre la situación jurídica del empresario señalado. Con información de El Universal