Descarta Gobierno de Veracruz atentado o ataque directo contra el diputado Zenyazen Escobar

XALAPA, VER .- El Gobierno de Veracruz descartó que la muerte del diputado federal morenista Zenyazen Roberto Escobar García responda a un atentado o ataque directo.

Su cuerpo fue localizado la mañana de este viernes con una herida de arma de fuego al interior de su automóvil, aparcado a un costado de la carretera federal 140 Xalapa-Veracruz, a la altura de la comunidad La Gloria, en el municipio de Puente Nacional.