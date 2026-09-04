Descarta Gobierno de Veracruz atentado o ataque directo contra el diputado Zenyazen Escobar

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    Descarta Gobierno de Veracruz atentado o ataque directo contra el diputado Zenyazen Escobar
    El Secretario de Gobierno de Veracruz declaró que la evidencia física en el sitio no apunta a un choque armado o emboscada. Cuartoscuro

Su cuerpo fue localizado la mañana de este viernes con una herida de arma de fuego al interior de su automóvil

XALAPA, VER .- El Gobierno de Veracruz descartó que la muerte del diputado federal morenista Zenyazen Roberto Escobar García responda a un atentado o ataque directo.

Su cuerpo fue localizado la mañana de este viernes con una herida de arma de fuego al interior de su automóvil, aparcado a un costado de la carretera federal 140 Xalapa-Veracruz, a la altura de la comunidad La Gloria, en el municipio de Puente Nacional.

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En conferencia de prensa rendida a horas del hallazgo del legislador sin vida, el Secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, enfatizó que la evidencia física en el sitio no apunta a un choque armado o emboscada.

MUERTE DE ZENYAZEN ESCOBAR SERÁ ATRAÍDO POR LA FGR

“Precisamente en las periciales se ve que fue un arma de fuego efectivamente (lo utilizado), no fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue (disparo) interno (...) en este momento nos notifican que no como tal es un atentado o un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego”, aseveró el funcionario.

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Ahued puntualizó que el coche no presentaba impactos exteriores y que la pistola fue hallada dentro de la unidad, junto al legislador.

Además informó que el caso será atraído por la FGR.

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