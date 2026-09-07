Monreal señala que no habrá comisión en San Lázaro de investigación por muerte de Zenyazen Escobar

Luego que se diera a conocer la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que no integrará, por ahora, una comisión especial de investigación. Ante medios de comunicación, explicó que se planteó la creación de la comisión en la Jucopo, pero no se sometió a votación la creación de dicho órgano legislativo “Se planteó en la Junta de Comisión Política, no se votó, que se hiciera una comisión”, señaló el legislador morenista.

PIDE DAR PRIORIDAD A INVESTIGACIÓN DE FGR Y NO POLITIZAR Monreal sostuvo que debe darse oportunidad a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para que, con base en las pruebas y peritajes que se recaben, se determine qué fue lo que ocurrió, ya que atrajo el caso desde el pasado 4 de septiembre al tratarse de un legislador federal. Mientras que la Fiscalía de Veracruz debió declararse incompetente y turnar la carpeta a la dependencia federal.

Por otro lado, también pidió a las bancadas del Congreso de la Unión que no se lucre políticamente con el fallecimiento de Escobar García e insistió en evitar especulaciones antes del informe pericial definitivo. “No vamos a lucrar sobre lo que sucedió en Veracruz”, declaró. Los coordinadores de PAN, Elías Lixa, y del PRI, Rubén Moreira, se sumaron a las condolencias y exigieron una investigación “inmediata, seria y transparente”, aunque ninguna bancada opositora ha propuesto formalmente la creación de una comisión especial.

¿QUIÉN FUE ZENYAZEN ESCOBAR GARCÍA? Escobar García fue un líder magisterial de la disidencia, previamente, desde el año 2009 inició su trayectoria en el sector educativo como docente de telesecundarias estatales. Posteriormente, fue nombrado Secretario de Educación de Veracruz, entre 2018 y 2021, por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien es considerado como su amigo personal. El político fue duramente criticado al llegar a dicha dependencia, pues se recordó que en su juventud fue bailarín exótico en su ciudad natal de Córdoba; además recibió constantes señalamientos de presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. Anteriormente, participó en el grupo Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial en 2015. El político veracruzano se desempeñó como diputado local en el Congreso del Estado de 2016 a 2018.

Zenyazen Roberto Escobar García asumió el cargo de diputado federal por el distrito de Córdoba en la actual legislatura, donde también se desempeñó como secretario en las comisiones de Cambio Climático y de Marina en el Congreso de la Unión. En el pasado mes de mayo, protagonizó una disputa con el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla en el Pleno de San Lázaro. Otros diputados intervinieron para evitar la agresión física. La pelea ocurrió durante una sesión extraordinaria el miércoles 28 de mayo entre empujones; tras el altercado, la legisladora priista, Ana Isabel González, pidió que a Escobar se le practicara un antidoping ante la sospecha de que su conducta estuviera ligada al consumo de sustancias o a un estado etílico. La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó al orden con un reclamo directo a los legisladores: “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.

MUERTE DE ZENYAZEN ESCOBAR El diputado federal por Morena y exsecretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue encontrado sin vida en el municipio de Puente Nacional, el pasado 4 de septiembre. De acuerdo con los primeros reportes, indican que el cuerpo del exlíder magisterial fue encontrado dentro de un vehículo en la comunidad La Gloria del municipio de veracruzano, una región ubicada entre Xalapa y el puerto de Veracruz, a unos 30 minutos de distancia. Medios de comunicación apuntan que el cuerpo presentaba un disparo de arma de fuego, sin especificar la zona afectada. La Secretaría de Seguridad de Veracruz descartó que se trató de un atentando al alegar que el vehículo estaba a un costado de la carretera y no había daños al mismo. Mientras que el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que no fue un atentado, sino un “lamentable fallecimiento con arma de fuego”, pero no aclaró si se trató de un suicidio. Será la Fiscalía General de la República la que aclare los hechos. “No fue un atentado, porque el carro está a un lado, no se ve mayor agresión al vehículo, fue interno... fue un lamentable fallecimiento con arma de fuego”, destacó para medios de comunicación.