FGR asegura tigre de bengala en cateo en Veracruz
El inmueble y el ejemplar asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal
Un tigre de bengala fue asegurado durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Coatzintla, Veracruz, como parte de una investigación por un presunto delito contra la biodiversidad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal y se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Ruiz Cortínez.
El operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
CAPTURAN A TIGRE DE BENGALA
Durante la intervención, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal brindaron seguridad perimetral en la zona.
El inmueble y el ejemplar asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
La FGR reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias de manera presencial o anónima durante todo el año en sus instalaciones en Veracruz.