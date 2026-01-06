FGR asegura tigre de bengala en cateo en Veracruz

Un tigre de bengala fue asegurado durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Coatzintla, Veracruz, como parte de una investigación por un presunto delito contra la biodiversidad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal y se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Ruiz Cortínez.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).