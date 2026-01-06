FGR asegura tigre de bengala en cateo en Veracruz

México
/ 6 enero 2026
    FGR asegura tigre de bengala en cateo en Veracruz
    Un tigre de bengala fue asegurado durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Coatzintla, Veracruz. CORTESÍA

El inmueble y el ejemplar asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

Un tigre de bengala fue asegurado durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Coatzintla, Veracruz, como parte de una investigación por un presunto delito contra la biodiversidad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal y se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Ruiz Cortínez.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

CORTESÍA

CAPTURAN A TIGRE DE BENGALA

Durante la intervención, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal brindaron seguridad perimetral en la zona.

El inmueble y el ejemplar asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

CORTESÍA

La FGR reiteró su compromiso con la investigación y persecución de los delitos del orden federal e invitó a la ciudadanía a presentar denuncias de manera presencial o anónima durante todo el año en sus instalaciones en Veracruz.

Temas


Animales
Rescate Animal
protección de animales

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


FGR

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

