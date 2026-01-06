Cae cargamento ilegal de combustible en la frontera norte

NUEVO LAREDO, TAMPS.- En un operativo desplegado en Nuevo Laredo, autoridades federales detuvieron a una persona y aseguraron aproximadamente 30 mil litros de hidrocarburo, como parte de las acciones contra el robo y trasiego ilegal de combustible en la región fronteriza.

El Gabinete de Seguridad informó que los resultados corresponden a la Operación Frontera Norte del 5 de enero de 2026, y subrayó que el aseguramiento representa un golpe relevante a las redes que operan en Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte oficial, al detenido se le decomisó un tractocamión acoplado a una caja, presuntamente utilizado para el transporte clandestino del combustible, el cual quedó a disposición de las autoridades competentes junto con el hidrocarburo asegurado.

El Gabinete de Seguridad detalló que la acción en Tamaulipas formó parte de operativos coordinados realizados el mismo día en otras entidades del país. En Baja California, fue localizado e inhabilitado un puesto de vigilancia en el municipio de Tecate.

Asimismo, en Chihuahua se reportó la detención de una persona con pastillas de fentanilo en Ciudad Juárez, mientras que en Sinaloa fueron capturadas cinco personas armadas en Culiacán.

El informe precisa que, desde el inicio de la Operación Frontera Norte el 5 de febrero de 2025, se ha logrado la detención de 10 mil 520 personas, así como el aseguramiento de 7 mil 714 armas de fuego, 1 millón 289 mil 460 cartuchos, 34 mil 481 cargadores y 117 mil 312 kilogramos de droga, entre los que destacan 601.8 kilogramos de fentanilo.

A estas cifras se suman el decomiso de 6 mil 143 vehículos y 1 mil 229 inmuebles presuntamente vinculados con actividades delictivas, lo que refleja el alcance de la estrategia en los estados de la frontera norte.

El Gabinete de Seguridad reiteró que las acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, como parte del esfuerzo integral para debilitar la estructura operativa y financiera de los grupos criminales.

Finalmente, se informó que la Operación Frontera Norte continuará de manera permanente, con el objetivo de reducir la violencia, frenar el tráfico de drogas, armas e hidrocarburos, y fortalecer la seguridad en Tamaulipas y en el resto del país. Con información de El Universal