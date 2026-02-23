Omar García Harfuch reconoce a fuerzas federales tras operativo contra ‘El Mencho’ y lamenta bajas
García Harfuc reconoció la labor del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, emitió un mensaje público en el que reconoció la labor de los elementos de diversas corporaciones que participaron en el operativo para capturar al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y expresó condolencias por los integrantes de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida durante la intervención.
El funcionario difundió su posicionamiento a través de su cuenta en la red social X, donde destacó la actuación de las instituciones federales involucradas y la coordinación interinstitucional desplegada durante la operación.
RECONOCIMIENTO A LAS FUERZAS ARMADAS Y PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPÓ EN LA CAPTURA DE ‘EL MENCHO’
En su mensaje, el secretario de Seguridad expresó un reconocimiento al desempeño de los cuerpos federales que participaron en la intervención, entre ellos el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, así como a unidades especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El funcionario escribió:
“Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de @Defensamx1. Reconocemos el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.”
También manifestó su reconocimiento al titular de la dependencia militar, Ricardo Trevilla Trejo.
GARCÍA HARFUCH EMITE CONDOLENCIA POR ELEMENTOS FALLECIDOS
En el mismo mensaje, el titular de la SSPC expresó condolencias por los integrantes de las fuerzas de seguridad que murieron durante el operativo.
“Expresamos nuestro más profundo respeto y respaldo a los valientes que perdieron la vida sirviendo a México y a sus familias.”
DESTACAN COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
El secretario también destacó la coordinación entre autoridades locales y federales, así como los alcances de la operación en materia de seguridad.
“Reconocemos también la coordinación eficaz de las autoridades locales y federales que participaron en esta acción, la cual permitió debilitar de manera significativa a una organización criminal de alcance internacional, responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades por muchos años.”
Asimismo, subrayó que la prioridad del Gobierno de México responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“La prioridad del Gobierno de México y la instrucción clara de la Presidenta @Claudiashein es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional.”
GABINETE DE SEGURIDAD ACTUALIZA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS
A las 8:44 de la mañana, el Gabinete de Seguridad difundió un mensaje público sobre el contexto posterior a los hechos recientes y la estrategia del gobierno federal.
“Derivado de los hechos recientes, la prioridad del Gobierno de México es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el país. Actuamos con inteligencia y todas nuestras capacidades para garantizar la paz y la seguridad.”
También informó sobre la normalización de la movilidad y la actuación institucional.
“Las carreteras y vialidades han regresado a la normalidad y la ciudadanía no debe sentirse insegura. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que responde con determinación.”
El comunicado incluyó un llamado a la población:
“La fuerza de un grupo criminal nunca estará por encima de la fuerza del Estado mexicano. Hacemos un llamado respetuoso a mantener la calma y confiar en sus instituciones.”
GABINETE DE SEGURIDAD DESTACA ‘GOLPE CERTERO’ CONTRA CRIMEN ORGANIZADO
De manera previa, el Gabinete de Seguridad había informado sobre el despliegue institucional que permitió la intervención contra la organización criminal.
“Como parte del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y con el objetivo de seguir construyendo una Paz Duradera, se llevó a cabo una operación encabezada por @DefensaMx1 y la @GN_MEXICO_ en coordinación con autoridades federales y estatales, que permitió dar un golpe certero a una organización internacional del crimen organizado, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de drogas, extorsión, secuestro y ataques armados contra autoridades.”
Las autoridades señalaron que la acción formó parte de la estrategia de coordinación entre instituciones para reforzar la seguridad y preservar el orden en el territorio nacional.