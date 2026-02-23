Omar García Harfuch reconoce a fuerzas federales tras operativo contra ‘El Mencho’ y lamenta bajas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, emitió un mensaje público en el que reconoció la labor de los elementos de diversas corporaciones que participaron en el operativo para capturar al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y expresó condolencias por los integrantes de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida durante la intervención.

El funcionario difundió su posicionamiento a través de su cuenta en la red social X, donde destacó la actuación de las instituciones federales involucradas y la coordinación interinstitucional desplegada durante la operación.

TE PUEDE INTERESAR: El Mencho huyó a zona boscosa y murió tras enfrentamiento muy violento: Sedena

RECONOCIMIENTO A LAS FUERZAS ARMADAS Y PERSONAL OPERATIVO QUE PARTICIPÓ EN LA CAPTURA DE ‘EL MENCHO’

En su mensaje, el secretario de Seguridad expresó un reconocimiento al desempeño de los cuerpos federales que participaron en la intervención, entre ellos el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, así como a unidades especializadas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El funcionario escribió:

“Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de @Defensamx1. Reconocemos el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional.”

También manifestó su reconocimiento al titular de la dependencia militar, Ricardo Trevilla Trejo.