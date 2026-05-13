FGR descarta que caso Héctor Melesio Cuén esté ligado a acusación de EU contra Rocha Moya

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    FGR descarta que caso Héctor Melesio Cuén esté ligado a acusación de EU contra Rocha Moya
    La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que labora con el fin de esclarecer el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén. RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO

En la indagatoria no se encuentra “ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que labora con el fin de esclarecer el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, ocurrido en la finca donde fue secuestrado el capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada, dar con los responsables y que el caso no quede impune.

Esta institución aclaró que la indagatoria no se encuentra “ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”, después de que el pasado martes se difundiera que el caso, atraído en la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero, se había reactivado con motivo de las pesquisas que lleva por los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por posibles nexos con ‘Los Chapitos’ facción del Cártel de Sinaloa.

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Al respecto, la FGR precisó “que las líneas de investigación de la indagatoria que integra la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, no guardan ninguna relación con los hechos que han sido denunciados, con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de 10 ciudadanos mexicanos”.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune. Los avances y resultados de las indagatorias se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso”, refirió.

CASO HÉCTOR MELESIO CUÉN

El caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa generó atención nacional desde el 25 de julio de 2024, fecha en la que ocurrió su asesinato y en la que también fue secuestrado y trasladado a Estados Unidos, ‘El Mayo’ Zambada.

En ese momento, la Fiscalía de Sinaloa, encabezada entonces por Sara Bruna Quiñónez, sostuvo que Cuén Ojeda murió durante un intento de asalto en una gasolinera de la comunidad de La Presita, en Culiacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-que-fgr-reactiva-caso-de-hector-melesio-cuen-e-intromision-de-los-chapitos-en-eleccion-2021-BB20650991

Como parte de esa versión, las autoridades presentaron un video en el que se observaba una camioneta presuntamente propiedad del exrector, además de imágenes donde dos sujetos en motocicleta se aproximaban y realizaban un disparo.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y señaló diversas inconsistencias en la investigación desarrollada por las autoridades estatales.

Entre los señalamientos realizados por la FGR se indicó que el cuerpo de Héctor Melesio Cuén presentaba cuatro heridas por arma de fuego y un hematoma en la cabeza, mientras que en el video difundido por la Fiscalía estatal únicamente se apreciaba un disparo.

Asimismo, la dependencia federal indicó que no se realizaron peritajes sobre manchas de sangre encontradas en la zona de carga de la camioneta ni se procesó adecuadamente el lugar de los hechos y el vehículo involucrado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exvicefiscal-de-rocha-moya-participo-en-montaje-por-asesinato-de-hector-melesio-cuen-proceso-MC20557649

La FGR también señaló que no se tomaron medidas para preservar el cuerpo del exrector y que se realizó una pronta incineración, además de otras inconsistencias detectadas durante la revisión del caso.

Un día después de que se hicieran públicos esos señalamientos, Sara Bruna Quiñónez presentó su renuncia como fiscal estatal. Sobre ello, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que él le había aconsejado dejar el cargo.

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