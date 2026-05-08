$!Exvicefiscal de Rocha Moya participó en montaje por asesinato de Héctor Melesio Cuén: Proceso

López Saavedra se convirtió en el tercer funcionario ligado al gobierno estatal mencionado en las acusaciones estadounidenses, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

El exvicefiscal de Sinaloa, Dámaso López Saavedra, señalado por autoridades de Estados Unidos por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa, participó en las diligencias y en el montaje institucional relacionado con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, de acuerdo con información publicada por la revista Proceso.

La investigación refiere que varios de los mandos incluidos en la acusación habían sido señalados anteriormente por supuestos nexos con integrantes de organizaciones criminales, entre ellas grupos ligados a los hermanos Carrillo Fuentes.

El exvicefiscal y el exagente investigador Marco Antonio Almanza Avilés, también mencionado en la acusación estadounidense, formaron parte de estructuras de seguridad dentro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Según la publicación, el nombre de Dámaso López Saavedra ya había sido relacionado en distintos momentos con presuntos vínculos entre autoridades estatales y grupos criminales.

ASESINATO DE UN AGENTE DE LA FGE INICIAN SEÑALAMIENTOS CONTRA DAMÁSO CASTRO SAAVEDRA

Proceso señaló que los señalamientos volvieron a tomar fuerza tras el asesinato de Luis Alberto “N”, agente de investigación de la FGE, ocurrido el 16 de enero de 2025 frente al Congreso de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida, luego del ataque comenzó a circular en redes sociales un video en el que el exagente mencionaba nombres de mandos presuntamente coludidos con el narcotráfico, entre ellos el de Dámaso Castro Saavedra.

CERCAÍA DE DÁMASO CASTRO SAAVEDRA Y RUBÉN ROCHA MOYA

El exvicefiscal fue identificado como una figura cercana al gobernador Rubén Rocha Moya, quien en dos ocasiones lo incluyó en ternas para ocupar la titularidad de la fiscalía estatal.

La primera ocasión ocurrió en 2021, cuando finalmente fue designada como fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Posteriormente, ya al frente de la fiscalía, Quiñónez Estrada nombró a Dámaso Castro Saavedra como vicefiscal general.

EL CASO HÉCTOR MELESIO CUÉN Y EL MONTAJE INSTITUCIONAL

El secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurridos el 25 de julio de 2024, colocaron nuevamente bajo presión a la fiscalía estatal.

Según la información publicada por Proceso, Dámaso Castro Saavedra encabezó las diligencias relacionadas con el homicidio de Cuén junto con la entonces vicefiscal de la zona centro, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

En ese contexto, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez ofreció una conferencia de prensa en la que presentó un video para sostener la versión de que Cuén había sido asesinado durante un intento de asalto en una gasolinera al norte de Culiacán.

Sin embargo, posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el homicidio ocurrió en la misma finca donde fue privado de la libertad Ismael “El Mayo” Zambada.

La FGR también reportó irregularidades en la preservación de la escena del crimen y en el manejo del cuerpo de la víctima.

Proceso indicó que en el montaje de la versión oficial participaron Dámaso Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo. Tras la polémica, Sara Bruna Quiñónez dejó el cargo.

ASPIRACIONES DENTRO DE LA FISCALÍA ESTATAL

Tras la salida de Quiñónez Estrada, Dámaso Castro quedó como encargado interino de la fiscalía estatal y posteriormente volvió a formar parte de la terna propuesta para ocupar el cargo de manera definitiva.

Finalmente, el Congreso estatal designó a Claudia Zulema Sánchez Kondo como titular de la Fiscalía.

EU SEÑALA COLABORACIÓN DE DAMÁSO CASTRO SAAVEDRA Y ‘LOS CHAPITOS’

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Dámaso Castro Saavedra de presuntamente proporcionar información sensible a la facción de “Los Chapitos”.

Entre los señalamientos se menciona la entrega de datos relacionados con investigaciones, cateos, aseguramientos y operativos encabezados por el Ejército y la Marina, además de alertas sobre redadas en laboratorios clandestinos y casas de seguridad.

Según la acusación citada por Proceso, el exvicefiscal habría recibido pagos mensuales de 30 mil pesos por estas actividades.