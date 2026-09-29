Caen 57 en operativo en Chiapas; ligan a 34 con ataque armado en Tuxtla Gutiérrez

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    Caen 57 en operativo en Chiapas; ligan a 34 con ataque armado en Tuxtla Gutiérrez
    Gabinete de Seguridad reportó el aseguramiento de nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, 5 mil 512 dosis de droga y 12 vehículos. Cortesía

La FGE informó posteriormente que la agresión estuvo relacionada con una disputa por el control de puntos de venta de droga

CDMX.- Fuerzas federales y estatales detuvieron a 57 personas en acciones de reforzamiento de seguridad en Chiapas, 34 de ellas ligadas al ataque armado en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez.

El Gabinete de Seguridad reportó además el aseguramiento de nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, 5 mil 512 dosis de droga y 12 vehículos.

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De los 57 capturados, 34 fueron relacionados con la agresión ocurrida en Las Granjas, donde hombres armados atacaron a personas que estaban en inmediaciones de una cancha deportiva.

El saldo reportado inicialmente por las autoridades fue de tres personas muertas y otras tres heridas.

DETIENEN A SALVADOREÑO REQUERIDO POR LAS AUTORIDADES DE SU PAÍS

En los operativos participaron elementos de Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Entre los detenidos está José Edwin “N”, de nacionalidad salvadoreña, quien era requerido por autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión vigente en ese país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-y-aliados-aprueban-reforma-contra-doble-nacionalidad-KJ23802080

El ataque de Las Granjas ocurrió la noche del 18 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez.

ATAQUE ESTUVO LIGADO POR DISPUTA DE PUNTOS DE VENTA DE DROGA

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó posteriormente que la agresión estuvo relacionada con una disputa por el control de puntos de venta de droga al menudeo en la capital chiapaneca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bolanos-cacho-llama-al-pt-para-que-mantengan-la-unidad-rumbo-al-2027-DJ23800443

El operativo se produjo en medio del reforzamiento federal de seguridad en Chiapas y de acciones contra células dedicadas al tráfico y venta de drogas.

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