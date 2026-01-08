FGR inhabilita 242 tomas clandestinas de combustible en Hidalgo

Hidalgo es uno de los principales estados donde se comete con mayor frecuencia el huachicoleo

La Fiscalía General de la República (FGR) inhabilitó, tan solo en el mes de diciembre del año pasado, 242 tomas clandestinas dedicadas al robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo, además de decomisar 42 mil 974 litros de combustible.

Como parte de las acciones realizadas por esta dependencia federal, se informó que, en el combate al robo de combustible, se aseguraron 38 vehículos tipo pipa y se inhabilitaron 242 tomas clandestinas en diversos municipios, donde grupos delictivos intentaban extraer hidrocarburo de manera ilícita.

Durante este mismo periodo se iniciaron 287 carpetas de investigación relacionadas con este delito, de las cuales 283 fueron integradas sin personas detenidas, mientras que cuatro derivaron en la detención de seis sujetos presuntamente dedicados al huachicoleo.

En este balance, la Fiscalía también informó que se obtuvieron sentencias condenatorias contra 44 personas, a través del procedimiento abreviado, en 30 carpetas de investigación. Asimismo, se logró la vinculación a proceso de 41 imputados en 23 asuntos de competencia federal.

El robo de combustible en Hidalgo se mantiene como uno de los principales delitos que se cometen en la entidad, lo que coloca al estado entre los que registran mayor número de tomas clandestinas. No obstante, el gobierno ha señalado la necesidad de que esté ilícito, también pueda ser sancionado por el ámbito estatal y no únicamente por la autoridad federal.

En el marco del combate a este delito, también se dio a conocer el desmantelamiento de un punto de almacenamiento y venta ilegal de hidrocarburos en el municipio de Cuautepec, donde se decomisaron mil 980 litros de combustible robado, así como 24 contenedores, dos de ellos tipo “muela”, con capacidad de mil litros, los cuales se encontraban completamente abastecidos.

En estos operativos, el gobierno de Hidalgo ha logrado el decomiso de más de seis millones de litros de hidrocarburo en lo que va de la actual administración.

