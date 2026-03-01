FGR lleva a proceso a Jorge ‘N’, excontador de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal equiparada

México
/ 1 marzo 2026
    FGR lleva a proceso a Jorge ‘N’, excontador de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal equiparada
    Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra Jorge “N”, identificado como el excontador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). VANGUARDIA

En la audiencia inicial, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria

Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra Jorge “N”, identificado como el excontador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara los datos de prueba correspondientes.

De acuerdo con la indagatoria, el imputado presuntamente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que habría ocasionado un perjuicio al fisco federal cercano a los 28 millones de pesos.

En la audiencia inicial, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, Jorge “N” permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

El señalado fue detenido en la ciudad de Querétaro y, tras ser certificado médicamente, quedó a disposición de la autoridad competente.

La aprehensión se llevó a cabo con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

A la persona mencionada se le presume inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

