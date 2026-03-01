FGR lleva a proceso a Jorge ‘N’, excontador de Emilio Lozoya, por defraudación fiscal equiparada

Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra Jorge “N”, identificado como el excontador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara los datos de prueba correspondientes.

De acuerdo con la indagatoria, el imputado presuntamente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, lo que habría ocasionado un perjuicio al fisco federal cercano a los 28 millones de pesos.

En la audiencia inicial, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, Jorge “N” permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

El señalado fue detenido en la ciudad de Querétaro y, tras ser certificado médicamente, quedó a disposición de la autoridad competente.

La aprehensión se llevó a cabo con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal.

A la persona mencionada se le presume inocente en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.