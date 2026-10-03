FGR sostiene que Ernesto Ruffo participó en decisiones de empresa Ingemar, ligada a huachicol

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    FGR sostiene que Ernesto Ruffo participó en decisiones de empresa Ingemar, ligada a huachicol
    La FGR investiga la posible participación de Ernesto “N” en las operaciones de Ingemar y una red de contrabando de combustible. FGR

La FEMDO afirma que Ernesto “N” tenía 49% de Ingemar y habría participado en decisiones estratégicas de la empresa investigada por la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que cuenta con datos de prueba que, según la investigación, vinculan al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con la conducción y toma de decisiones de Ingemar, empresa señalada por su presunta relación con una red de contrabando de combustible.

En un comunicado, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sostuvo que la indagatoria incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información, entre otros elementos, con los que busca establecer la participación del exgobernador en las actividades de la empresa.

La FGR señaló que Ernesto “N” figura como accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar y que, bajo esa condición, habría participado en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernesto-ruffo-cuestiona-prision-preventiva-y-asegura-forzaron-la-acusacion-en-su-contra-GO23875289

FGR SEÑALA PARTICIPACIÓN DE INGEMAR EN PRESUNTA RED DE CONTRABANDO

De acuerdo con la Fiscalía, los trabajos ministeriales de la FEMDO permitieron identificar una red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones a través de Ingemar.

La dependencia describió a la empresa como relacionada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, y afirmó que detectó un comportamiento que consideró incongruente con su perfil fiscal.

Según el comunicado, la empresa registró movimientos millonarios en cuentas nacionales, situación que forma parte de los elementos analizados por las autoridades dentro de la investigación.

FGR AFIRMA QUE ERNESTO “N” RECONOCIÓ TENER 49% DE LAS ACCIONES

La Fiscalía también señaló que, durante entrevistas realizadas como parte de la investigación, Ernesto “N” habría reconocido ser propietario de 49 por ciento de las acciones de Ingemar.

Además, la FGR sostuvo que el exgobernador habría manifestado tener conocimiento, al menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran declarados en los pedimentos de importación por un volumen de 10 mil litros.

La dependencia incluyó este señalamiento entre los datos que, de acuerdo con su postura, sustentan la investigación contra el exgobernador.

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PROCESO CONTRA ERNESTO “N” CONTINÚA ANTE UN JUEZ

La FGR indicó que el proceso penal contra Ernesto “N” continúa ante la autoridad judicial competente.

La Fiscalía precisó que será el órgano jurisdiccional el que determine lo que corresponda conforme a los datos de prueba que sean desahogados durante el proceso.

“El proceso penal en su contra continúa su curso ante la autoridad judicial competente, a quien corresponderá, con base en los datos de prueba desahogados dentro del proceso, determinar lo que en derecho corresponda”, señaló la dependencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ernesto-ruffo-appel-deja-el-altiplano-juez-concede-prision-domiciliaria-OC23745957

La Fiscalía también recordó que los registros de la investigación tienen carácter reservado conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que el artículo 20 constitucional establece el principio de presunción de inocencia.

“A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, puntualizó la FGR.

La dependencia sostuvo que la difusión de información sobre investigaciones en curso está sujeta a los límites establecidos por el proceso penal y las disposiciones legales correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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