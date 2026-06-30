Ficha SLP a consultor de Trump por 750 mil dólares en medio de investigaciones de EU

Dada su cercanía con Trump, el consultor de 73 años ha sido ubicado en los últimos meses como uno de los más efectivos intermediarios entre aquellos interesados en obtener un indulto o una reducción de su pena por delitos criminales.

El Gobierno del Partido Verde en San Luis Potosí contrató a uno de los más antiguos aliados del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el consultor político Roger Stone, cuyo éxito más reciente fue interceder para lograr un indulto del ex Presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en 2024.

La contratación del gobierno que encabeza el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ocurre justo ahora que el diario The New York Times reveló que Estados Unidos indaga nexos de políticos mexicanos —incluidos mandatarios— con cárteles del narcotráfico.

Según documentos presentados ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Gobierno de San Luis Potosí firmó un contrato con Stone por 375 mil dólares (unos 7 millones de pesos) por servicios de “relaciones públicas” y otro con una socia de Stone, Diana London, por otros 375 mil dólares.

Sin que se les conozca experiencia previa con México, la labor de Stone y London estaría enfocada en asesorar —e incluso representar— a San Luis Potosí en su relación con funcionarios de Estados Unidos en asuntos de “comercio y desarrollo económico”; sin embargo, el Estado se reservó modificar la naturaleza de la asesoría.

Stone también cabildea actualmente a favor de gobiernos como los de Nigeria, Bahamas y la junta militar de Myanmar.