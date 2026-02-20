Fiscal de Guanajuato confirma dos detenidos y órdenes de captura en proceso por ataque en San Francisco del Rincón

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 20 febrero 2026
    Fiscal de Guanajuato confirma dos detenidos y órdenes de captura en proceso por ataque en San Francisco del Rincón
    El Fiscal General del Estado (FGE) de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que hay dos personas detenidas por el ataque armado registrado en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón. ESPECIAL

Hasta el momento, se ha informado que hay dos víctimas mortales y ocho lesionados por el ataque en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Frente a medios de comunicación, el Fiscal General del Estado (FGE) de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que hay dos personas detenidas por el ataque armado registrado en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, que dejó 2 personas muertas y 8 lesionados, entre los que había menores de edad.

De acuerdo con la información revelada, las capturas son el resultado de operativos de seguridad: “Precisamente en la reunión del Gabinete de Seguridad se informó que hoy por la mañana, en una serie de cateos que practicamos, ya tenemos personas detenidas”.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a excandidata del PRI-PRD en Totolapan por extorsión agravada

Hasta el momento se desconoce si habrá capturas durante los siguientes días. No obstante, Vázquez Alatriste confirmó que existen órdenes de aprehensión: “El asunto está plenamente resuelto y estamos ejecutándolas”.

ASÍ FUE EL TIROTEO EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO

El ataque ocurrió la noche del martes 17 de febrero en un parque público de la colonia Renovación, donde varias familias, incluidos niños y adolescentes, se encontraban conviviendo en ese espacio cuando un grupo de hombres armados llegó y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas presentes.

Inicialmente las autoridades locales informaron que una persona había muerto y varios menores resultaron lesionados, pero conforme avanzó la investigación la Fiscalía confirmó que ya son dos víctimas mortales. El primer fallecido fue un hombre de 36 años, quien murió poco después de recibir atención hospitalaria, y el segundo fue un joven de 24 años que estaba internado en un hospital de León y perdió la vida tras las heridas sufridas durante el ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan un civil abatido en enfrentamiento en Parás, Nuevo León

En cuanto a lesiones, los reportes oficiales más recientes señalan que hay ocho personas lesionadas, la mayoría menores de edad de entre 5 y 16 años, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Algunos ya han sido dados de alta y otros continúan bajo tratamiento, aunque la mayoría se reporta fuera de peligro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad
ataque armado

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Realidad altheriada

Realidad altheriada
true

Personajes de Santiago
Estiman que el tráfico de armas de E.U. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica
El calendario laboral de México ya tiene definido el descanso obligatorio de marzo 2026. Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21, la ley establece que el feriado oficial se recorra.

¿16 o 20 de marzo?... qué día será festivo oficial en México por el natalicio de Benito Juárez, según la Ley Federal del Trabajo
Las enfermedades autoinmunes pueden manifestarse con síntomas comunes que muchas personas ignoran. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno.

¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune
El comediante compartió su recorrido por las distintas salas del Museo del Desierto.

Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’
Julián Araujo disputó los 90 minutos con el Celtic en la Europa League, mientras que Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar por suspensión.

Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League