Fiscal de Guanajuato confirma dos detenidos y órdenes de captura en proceso por ataque en San Francisco del Rincón
Hasta el momento, se ha informado que hay dos víctimas mortales y ocho lesionados por el ataque en San Francisco del Rincón, Guanajuato
Frente a medios de comunicación, el Fiscal General del Estado (FGE) de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que hay dos personas detenidas por el ataque armado registrado en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, que dejó 2 personas muertas y 8 lesionados, entre los que había menores de edad.
De acuerdo con la información revelada, las capturas son el resultado de operativos de seguridad: “Precisamente en la reunión del Gabinete de Seguridad se informó que hoy por la mañana, en una serie de cateos que practicamos, ya tenemos personas detenidas”.
Hasta el momento se desconoce si habrá capturas durante los siguientes días. No obstante, Vázquez Alatriste confirmó que existen órdenes de aprehensión: “El asunto está plenamente resuelto y estamos ejecutándolas”.
ASÍ FUE EL TIROTEO EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO
El ataque ocurrió la noche del martes 17 de febrero en un parque público de la colonia Renovación, donde varias familias, incluidos niños y adolescentes, se encontraban conviviendo en ese espacio cuando un grupo de hombres armados llegó y abrió fuego de manera indiscriminada contra las personas presentes.
Inicialmente las autoridades locales informaron que una persona había muerto y varios menores resultaron lesionados, pero conforme avanzó la investigación la Fiscalía confirmó que ya son dos víctimas mortales. El primer fallecido fue un hombre de 36 años, quien murió poco después de recibir atención hospitalaria, y el segundo fue un joven de 24 años que estaba internado en un hospital de León y perdió la vida tras las heridas sufridas durante el ataque.
En cuanto a lesiones, los reportes oficiales más recientes señalan que hay ocho personas lesionadas, la mayoría menores de edad de entre 5 y 16 años, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. Algunos ya han sido dados de alta y otros continúan bajo tratamiento, aunque la mayoría se reporta fuera de peligro.