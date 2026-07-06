Fiscalía CDMX no descarta delito en la muerte de joven durante festejos en el Ángel; mamá denuncia inconsistencias

Isaías Aparicio, de 19 años, fue una de las víctimas de los festejos en el Ángel de la Independencia, tras al partido México-Ecuador el pasado 30 de junio; sin embargo, su madre denunció inconsistencias, a lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) indicó que en la investigación de la muerte de un joven por broncoaspiración no se descarta algún otro delito asociado con el fallecimiento. Ese día, Isaías fue trasladado de Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero donde murió por su propio vómito y sangrado de tubo digestivo, que le provocó un paro respiratorio impidiendo su reanimación Él fue una de las cuatro personas que perdieron la vida durante los festejos.

Este lunes, la FGJ-CDMX en un comunicado indicó que como parte de las diligencias “esta institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban, mediante el análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación”. Y en ese sentido, la Fiscalía de la CDMX aseveró que “no se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”, sin embargo, no precisó más datos sobre el caso.

Refirió que realiza las actuaciones ministeriales, periciales y policiales necesarias para esclarecer plenamente las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades que conforme a derecho correspondan. “La institución reitera su compromiso de investigar con objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso, hasta el total esclarecimiento de lo ocurrido”, estableció.

MADRE DENUNCIA INCONSISTENCIAS La madre e Isaías, Brenda Trejo, afirmó en entrevista con Azucena Uresti que pese a que la Fiscalía le informó que joven murió a causa de broncoaspiración después de que perdió el conocimiento en la zona de los festejos de Paseo de la Reforma, pero que durante el velorio notó que su hijo contaba con golpes y rasguños en la cara. “Hasta el funeral me di cuenta que presenta golpes, rasguños, en la nariz, en la cara y me percato que no fue como dijeron en el hospital. Entonces, ya no decido cremarlo y ahorita está la carpeta de investigación porque a mí me dicen que llega una carpa a pedir ayuda, cuando sale el video que lo dejan tres personas ya inconscientes y lo atienden los paramédicos y yo me pregunto: ¿cómo llegó él a una carpa?”, señaló la mujer en el programa de radio para RadioFórmula.

Trejo señaló que sí eran amigos los jóvenes que aparecen dejando a Isaías inconsciente sobre una banqueta, puntualizando que “se me hace injusto” y señaló que las mismas personas se acercaron a hablar con ella cuando asistieron al funeral del joven de 19 años: “que ellos lo dejaron ahí porque iban a ir a pedir ayuda. Es como le dije a uno de ellos: por qué si iban a pedir ayuda, le quitan sus pertenencias y se van, pero ellos me aseguran que regresaron y (...) ya no estaba”, destacó que la autoridad se encargará de esclarecer lo sucedido con su mochila, donde traía su celular y chamarra. Brenda señaló ha solicitado más videos de la zona donde se grabó el video viral en redes sociales, en el que se puede ver a los tres jóvenes abandonando a Isaías, para saber el momento en que su hijo fue retirado.

“De hecho yo he estado pidiendo videos desde el principio, desde que yo fui a reconocer a mi hijo y estaba ahí la Fiscalía del hospital Rubén Leñero, solicitó las cámaras porque quiero ver cómo llegó mi hijo ahí, si es cierto que estaba ahí, pero hasta ahorita no me han enseñado videos ni nada de eso”, esto ante la preocupación de que los videos sean borrados tras siete días de la muerte de Isaías, el próximo 7 de junio, ya que “no me han enseñado nada”. También afirmó tener muchas dudas sobre la zona en que estuvo su hijo, puntualizando que se muestra una jardinera, pero no una esquina, pese a que “dicen que fue a pedir (ayuda) a una carpa que está en la esquina”.

Trejo también se pregunta sobre la ropa de su hijo, ya que cuando llegó al hospital le dijeron que la vestimenta había sido desechada porque “estaba muy sucia”; dos días después, el nosocomio le marcó para que pasara por la ropa, puesto que había aparecido. “En el hospital, el primer día pedí su ropa y me dijeron que la habían desechado porque estaba muy sucia. Eso me comentaron, la desecharon. Me hablan después, no me acuerdo si cuando lo estaba velando, o al segundo día, me marca el Fiscal del hospital Rubén Leñero para que pasara por la ropa de mi hijo que ya había aparecido, cuando pregunté como 3 veces me dijeron que la había desechado porque estaba muy sucia. Todo está muy raro”, cuestionó la mujer.

La mujer pide a las autoridades el celular de su hijo para conocer los últimos mensajes que envió, ya que los acompañantes comentaron que cuando volvieron a encontrar al joven ya no lo traía y se regresaron a buscarlo. “La verdad, yo no creo nada”, señaló la mujer a la periodista. En un inicio, autoridades capitalinas solo habían confirmado la muerte de tres personas durante una estampida humana en las celebraciones del Ángel de la Independencia, aumentando a cuatro tras la muerte de Isaías en el Hospital General Dr. Rubén Leñero, donde permaneció sin identificar durante varias horas; la Secretaría de Salud de la Ciudad de México señaló que habría presentado una un estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

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