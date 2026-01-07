Fiscalía CDMX prepara orden de aprehensión contra mujer que arrastró a motociclista

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de CDMX informa resultados de peritaje por explosión de pipa en Iztapalapa

La fiscal General de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, aseguró que la persona responsable de arrollar y arrastrar a un motociclista en calles de Iztapalapa está siendo buscada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) confirmó que está preparando una orden de aprehensión contra la persona presuntamente responsable por el atropello y homicidio del motociclista Roberto Hernández en calles de Iztapalapa el pasado 3 de enero.

A declaraciones de Alcalde Luján, la persona investigada ya se encuentra en el radar de las autoridades y señaló que la investigación se mantiene bajo estricta reserva para proteger el debido proceso.

“Tenemos ya la investigación avanzada, es muy importante que hoy en día está el sigilo todavía para que no pongamos en riesgo la investigación, pero sí decir que la tenemos en el radar y que tenemos avances”, respondió Alcalde Luján sobre la persona que conducía el auto involucrado.

BUSCAN ORDEN DE APREHENSIÓN

La titular de la FGJCDMX informó que se busca judicializar el caso en el que el motociclista de 52 años murió, la noche del 3 de enero, para obtener una orden de aprehensión.

“La idea es judicializar, efectivamente, y esta información también es muy importante que la guardemos en sigilo, pero sí, la idea es que judicialicemos el caso”.

La fiscal omitió confirmar si la persona responsable es una mujer, bajo el argumento del sigilo de la investigación. Además, hasta el momento no se ha confirmado que ya esté emitida la orden de aprehensión.

Bertha Alcalde confirmó que se cuenta con los videos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y estos ya forman parte de la carpeta de investigación.

(Con información de El Universal)