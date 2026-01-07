Fue por un reclamo vial, el pleito entre la enfermera y el motociclista arrollado en CDMX

Lo que parecía un intercambio más de inconformidades en el tránsito de la CDMX terminó en un hecho fatal. El pleito ocurrió en el cruce del Anillo Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía Iztapalapa, donde un reclamo entre un motociclista y la conductora de un automóvil habría marcado el inicio de la tragedia. De acuerdo con reportes periodísticos, el motociclista Roberto Hernández discutió brevemente con la conductora de un Honda City azul, modelo 2017. Las razones exactas del reclamo aún no han sido aclaradas por las autoridades, pero se presume que pudo tratarse de una maniobra imprudente o un conflicto típico de tránsito.

En cuestión de segundos, el reclamo escaló a un nivel irreversible. Lo que pudo resolverse con palabras terminó en un atropellamiento que hoy es investigado por la Fiscalía capitalina y que ha provocado una fuerte reacción social. IMÁGENES, TESTIMONIOS Y UNA ESCENA QUE INDIGNÓ AL PAÍS Videos difundidos en redes sociales muestran al vehículo avanzando mientras el cuerpo del motociclista permanece atorado en la parte baja del automóvil. En las imágenes se observa cómo otros conductores tocan el claxon y tratan de alertar a la automovilista para que se detenga. Según versiones preliminares, el cuerpo de Roberto fue arrastrado cerca de dos kilómetros, hasta que quedó sobre la cinta asfáltica en la colonia Constitución de 1917. La crudeza de las imágenes generó una ola de indignación y cuestionamientos sobre la reacción de la conductora.