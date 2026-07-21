$!Fiscalía de Chiapas identifica a las ocho víctimas de El Bosque; ya son 11 detenidos por el multihomicidio

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que fueron identificadas las ocho víctimas del multihomicidio registrado el pasado 8 de julio en el tramo carretero Jitotol-Bochil, en los límites del municipio de El Bosque, en la zona norte de la entidad. La última persona reconocida fue Diana Polet Obando Aguilar, estudiante de 17 años originaria de Chiapa de Corzo, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares. El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Ábarca, dio a conocer los avances de la investigación el 20 de julio mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial, donde también informó que el número de personas detenidas por estos hechos aumentó a 11 tras la captura de dos presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la Fiscalía, los imputados enfrentarán cargos por el asesinato de las ocho víctimas y el Ministerio Público solicitará penas de hasta 140 años de prisión. El fiscal señaló que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el caso.

DIANA POLET OBANDO FUE LA ÚLTIMA VÍCTIMA IDENTIFICADA Las autoridades detallaron que entre las ocho personas localizadas sin vida había siete hombres y una mujer. Las víctimas provenían de distintos municipios de Chiapas: dos eran originarias de La Concordia, dos de San Fernando, una de Villacorzo, una de Ocozocuautla, una de Pantepec y Diana Polet Obando Aguilar, de 17 años, originaria de Chiapa de Corzo. Según la información oficial, la joven fue la última víctima en ser identificada y posteriormente sus restos fueron entregados a su familia para su sepultura. La Fiscalía informó que en todos los casos la causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria por disparo de arma de fuego en la cavidad craneana, lo que indica que las ocho personas fueron privadas de la vida mediante disparos en la cabeza. Asimismo, las investigaciones establecieron que los cuerpos presentaban huellas de tortura y que algunos portaban equipo táctico al momento de ser encontrados. Estos indicios llevaron a los investigadores a considerar que las víctimas habrían sido asesinadas en un lugar distinto y posteriormente trasladadas al sitio donde fueron abandonadas.

INVESTIGACIÓN APUNTA A DISPUTA POR NARCOMENUDEO Desde los primeros días de la investigación, la principal línea de indagatoria ha señalado una disputa por el control de la venta de droga al menudeo en la región norte de Chiapas. El fiscal Llaven Ábarca indicó que las diligencias continúan abiertas con el propósito de identificar a todos los participantes en los hechos. “En Chiapas no habrá impunidad ante conductas delictivas que atenten contra la tranquilidad y la seguridad del estado”, declaró.

CAPTURAN A DOS PRESUNTOS RESPONSABLES MÁS EN OCOZOCUAUTLA La Fiscalía informó que el número de detenidos aumentó a 11 tras la captura de dos presuntos implicados durante operativos realizados en el municipio de Ocozocuautla. Los nuevos detenidos fueron identificados como Leonardo, alias “El Cochiloco”, originario de San Pedro Zapanatepec, Oaxaca, y Javier Arnoldo “N”, alias “El Pollo”, originario de Alta Verapaz, Guatemala. De acuerdo con las autoridades, ambos fueron asegurados cuando viajaban en un vehículo con reporte de robo y se encontraban en posesión de armas de fuego. Las investigaciones señalan que presuntamente participaron de manera directa en el multihomicidio. Estas capturas se suman a las nueve realizadas el pasado 14 de julio contra presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa identificados como Daniel Alberto, Jesús Miguel, Rafael Alexander, Anthoni Josué, Carlos, Rolando René, Felipe de Jesús, José Iván y Josué. La Fiscalía explicó que dichas personas fueron ubicadas mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas recabadas durante la investigación. Durante los operativos también fueron aseguradas 29 armas de fuego, entre ellas fusiles tipo AK-47 y R-15, además de tres vehículos, equipo táctico, drones, radios de comunicación y diversas cantidades de narcóticos.

FISCALÍA INFORMA OTROS DOS CASOS RELACIONADOS CON NARCOMENUDEO EN TAPACHULA Durante el mismo informe, el fiscal general dio a conocer avances en dos investigaciones adicionales por homicidio registradas en Tapachula, cuyos móviles también estarían relacionados con disputas por la venta de droga al menudeo. El primero ocurrió el 25 de mayo, cuando Jonathan Hernández Morgan, de 22 años, perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego, mientras que Pablo Ovalles Díaz, de 52 años, resultó lesionado. La Fiscalía informó que dos personas, ambas identificadas con el nombre de Julio César, fueron detenidas como presuntos responsables y se solicitará para ellas la pena máxima de 50 años de prisión.

El segundo caso corresponde al homicidio de Norberta Fernández Méndez, de 58 años, ocurrido el 23 de junio en el mercadito del bulevar Aquiles Serdán. De acuerdo con la investigación, las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al presunto autor material, Santiago David “N”, quien ya fue detenido. La Fiscalía estatal señaló que, tanto en el multihomicidio de El Bosque como en estos dos casos registrados en Tapachula, la principal línea de investigación apunta a conflictos relacionados con el control de la venta de drogas al menudeo en distintas regiones de Chiapas.