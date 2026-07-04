Asesinan a líder del grupo paramilitar ‘El Machete’ en Chiapas

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    Asesinan a líder del grupo paramilitar ‘El Machete’ en Chiapas
    ‘El Machete’ emplazó al gobierno de Chiapas para que en cinco días detenga a los homicidas, porque de lo contrario, harán justicia por propia mano. Cuartoscuro

Fernando Ruiz Hernández fue emboscado y asesinado por una organización adversaria en la comunidad La Esperanza

SAN CRISTÓBAL, CHIS.- Un líder de la organización paramilitar “El Machete”, identificado como Fernando Ruiz Hernández, fue emboscado y asesinado por una organización adversaria en la comunidad La Esperanza, del municipio de Chenalhó, Chiapas, donde milicias se mantienen enfrentadas desde hace varios años, confirmaron fuentes oficiales. El Machete emplazó al gobierno de Chiapas para que en cinco días detenga a los homicidas, porque de lo contrario, harán justicia por propia mano.

Fernando Ruiz Hernández y su hermano Reynaldo, asentados en la comunidad Polhó, antigua sede de un concejo autónomo del EZLN, en el municipio constitucional de Chenalhó, los ubican como líderes del grupo paramilitar El Machete, que tiene su principal centro de operaciones en el vecino municipio de Pantelhó, organización armada que en julio del 2021 hizo su aparición pública.

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El 2 de junio del 2023, sobre la carretera que enlaza San Cristóbal de las Casas y Pantelhó, a la altura de Polhó, un grupo armado asesinó a siete indígenas tzotziles y tres más resultaron gravemente heridas, al momento que viajaban en una camioneta.

Los tzotziles que perdieron la vida y resultaron heridos habían dejado la comunidad Santa Martha, del municipio de Chenalhó, a raíz de la incursión de hombres armados identificados como Los Ratones; destruyeron casas en junio del 2022.

Fuentes oficiales dieron a conocer que tzotziles armados emboscaron a Fernando Ruiz Hernández cuando se encontraba en la comunidad La Esperanza, del municipio de Chenalhó.

MENOR RESULTA LESIONADA

Durante el ataque armado, una niña resultó lesionada, por lo que fue trasladada a San Cristóbal de las Casas, a unos 48 kilómetros de distancia.

La organización paramilitar El Machete manifestó su pesar por el asesinato de Fernando Ruiz Hernández, pero reveló que Fernando Ruiz Hernández asistió a la comunidad La Esperanza como invitado de los habitantes que habían organizado un torneo de basquetbol. “Lamentablemente, los sicarios de Los Herrera llegaron a ese lugar para matarlo”.

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En redes sociales, la organización asegura que Los Herrera están “coludidos” con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Por eso pedimos (al) señor gobernador (Eduardo Ramírez Aguilar) que (de) soluciones lo antes posible, ya que no es la primera vez que sucede esos casos”.

Y emplazó al gobierno del estado para que en un plazo de cinco días detenga a los hombres que mataron al líder paramilitar, porque de lo contrario, harán justicia por propia mano. “Si en caso de cinco días no hay justicia, tomaremos justicia en nuestras propias manos”.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha dicho nada por la muerte del líder paramilitar.

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Otros líderes de El Machete son identificados como Javier Velasco, Daniel López, Abraham y Alberto González, que han mantenido a un grupo de sicarios, “pagados con recursos del ayuntamiento de Pantelhó y con dinero de la delincuencia organizada”, han denunciado tzotziles de comunidades de Chenalhó y Pantelhó, que insisten en que esa organización armada se llevó a 19 hombres, entre ellos un exintegrante de la Armada de México, en julio del 2021, de los que aún no se conoce su paradero.

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