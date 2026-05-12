Reportan explosión e incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca; Pemex confirma 6 lesionados

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros II, una de las áreas operativas de la refinería ubicada en el Istmo de Tehuantepec. Testigos relataron que el estruendo pudo escucharse a varios kilómetros de distancia, mientras columnas de humo y fuego eran visibles desde colonias cercanas.

La noche del lunes 11 de mayo quedó marcada por una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la refinería de Salina Cruz , en Oaxaca, luego de que se registrara una fuerte explosión acompañada de un incendio dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos ( Pemex ) .

Horas después del accidente, Petróleos Mexicanos confirmó que seis personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica. La empresa señaló que el incendio logró ser controlado por el cuerpo de bomberos interno y aseguró que no existía riesgo para la población cercana.

“La emergencia fue controlada oportunamente y no representa peligro para las comunidades aledañas”, informó Pemex en un comunicado difundido tras el siniestro.

TRABAJOS DE SOLDADURA HABRÍAN DETONADO EL INCIDENTE

Las primeras investigaciones apuntan a que la explosión pudo originarse mientras trabajadores realizaban labores de soldadura en la torre de enfriamiento. Así lo explicó Manuel Alberto Maza, quien acudió a supervisar las acciones de emergencia.

“Muy probablemente no se había drenado todo el combustible que se tenía en la planta de enfriamiento y eso pudo haber provocado este incidente”, declaró el funcionario estatal al detallar las hipótesis preliminares.

Entre las personas lesionadas se encuentran tres trabajadores de Pemex —dos de ellas mujeres— y tres empleados pertenecientes a una compañía contratista. Según los reportes médicos difundidos por las autoridades, todos permanecen estables y ninguno fue reportado en condición crítica.

A pesar del incidente, Pemex aseguró que la operación de la refinería continúa con normalidad y que el suministro de combustibles para la región está garantizado.

AUTORIDADES ACTIVAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN OAXACA

Tras la explosión, el Gobierno de Oaxaca activó protocolos de supervisión y monitoreo en las colonias cercanas a la refinería para descartar daños estructurales o riesgos adicionales para la población.

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos recorrieron viviendas ubicadas en los alrededores del complejo petrolero para verificar posibles afectaciones derivadas del incendio y emitir recomendaciones preventivas a las familias de la zona.

De manera paralela, instituciones del sector salud pusieron en marcha protocolos de atención inmediata ante cualquier posible emergencia relacionada con inhalación de humo o lesiones. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no se reportaron más personas hospitalizadas ni evacuaciones masivas.

El incidente volvió a poner atención sobre las condiciones de seguridad industrial en complejos petroleros del país, particularmente en instalaciones que operan de forma continua y donde los trabajos de mantenimiento representan maniobras de alto riesgo.