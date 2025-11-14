Fiscalía de Quintana Roo detiene a ‘El Compi’, presuntamente relacionado con un cementerio clandestino

Ignacio Eduardo ‘N’, alias ‘El Compi’, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo como resultado de las investigaciones respecto al hallazgo de un cementerio clandestino.

De acuerdo con el reporte oficial, este lugar fue localizado el pasado 6 de noviembre, en un inmueble de Leona Vicario, Puerto Morelos.

Al presunto se le acusa de estar involucrado en el caso, ya que él habría gestionado la renta del rancho donde fueron encontrados los restos óseos. Además, fue identificado como posible integrante de un grupo criminal, dedicado a generar violencia y al narcomenudeo en la región.