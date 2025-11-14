Fiscalía de Quintana Roo detiene a ‘El Compi’, presuntamente relacionado con un cementerio clandestino
‘El Compi’ habría gestionado la renta del rancho donde encontraron los restos óseos, en Puerto Morelos
Ignacio Eduardo ‘N’, alias ‘El Compi’, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo como resultado de las investigaciones respecto al hallazgo de un cementerio clandestino.
De acuerdo con el reporte oficial, este lugar fue localizado el pasado 6 de noviembre, en un inmueble de Leona Vicario, Puerto Morelos.
Al presunto se le acusa de estar involucrado en el caso, ya que él habría gestionado la renta del rancho donde fueron encontrados los restos óseos. Además, fue identificado como posible integrante de un grupo criminal, dedicado a generar violencia y al narcomenudeo en la región.
FISCALÍA DE QUINTANA ROO DETIENE A ‘EL COMPI’
Su captura ocurrió en la Supermanzana 107, sobre la calle Playa Xcalacoco, en el fraccionamiento Paraíso Maya del municipio de Benito Juárez.
En el operativo le aseguraron un arma corta calibre .40 con cargador abastecido, cartuchos útiles, vegetal verde con características de marihuana y placas vehiculares de diversos estados, entre ellos Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.
Tanto el detenido como los indicios quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para continuar con la integración de la carpeta de investigación, y en el plazo legal correspondiente se definirá su situación jurídica.