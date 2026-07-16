Tres adolescentes fueron detenidos por el asesinato de un conductor de DiDi en Mexicali

Tres menores de 13, 15 y 16 años de edad fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de Flaviano López, un conductor de la plataforma digital DiDi de 50 años y militar retirado, ocurrido el pasado 9 de julio en la ciudad de Mexicali, Baja California informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Los hechos señalan que los jóvenes solicitaron el servicio de transporte, para posteriormente asaltar al conductor, privarlo de la libertad, quitarle la vida, encenderle fuego a sus restos, robar el automóvil y grabar el crimen con su celular; sin embargo, pese a la brutalidad del hecho, es posible que enfrenten de tres a cinco años de internamiento.

LOS HECHOS QUE LE ARREBATARON LA VIDA A FLAVIANO Flaviano López abordó su automóvil la noche del jueves 9 de julio en donde trabajaba como conductor de aplicación, esa fue la última vez que su familia tuvo contacto con él, pero posteriormente presentaron una denuncia por desaparición. Medios de comunicación reportan que Sheyla Sugey ‘N’ (16 años) solicitó el servicio de transporte, el cual abordó con su hermano de 15 años, Dylan Osmar, y un amigo de 13 años, cuya identidad no fue divulgada por las autoridades. De acuerdo con el comunicado, la FGE indicó que, “el servicio de transporte fue solicitado por la adolescente de 16 años para trasladarse del fraccionamiento Villaverde a la colonia Satélite. Durante el recorrido abordaron también a su hermano, de 15 años, y a un adolescente de 13 años”. Dentro del vehículo, uno de los menores accionó un arma de fuego contra la cabeza del conductor, quien falleció en el acto. Sin embargo, la investigación todavía no determina quien jaló el gatillo contra el conductor de 50 años, así como si el arma tiene relación con otros hechos violentos.

“(...) Durante el trayecto, el conductor fue agredido con un arma de fuego, recibiendo una lesión en la cabeza que le ocasionó la muerte. Posteriormente, los presuntos responsables trasladaron el cuerpo a las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Colorado, en donde prendieron fuego al cuerpo con la intención de ocultar evidencia; “Posteriormente, los adolescentes huyeron a bordo del vehículo de la víctima. Horas más tarde, el vehículo fue localizado e interceptado por agentes estatales de investigación cuando circulaba por las inmediaciones de la colonia Conjunto Urbano Universitario”, señala el comunicado de la Fiscalía de Baja California. Los adolescentes trasladaron que el cuerpo de Flaviano a un terreno, donde lo desnudaron, fotografiaron y grabaron con un celular “bromas macabras estando ahí con el cuerpo”, de acuerdo con la fiscal Andrade Ramírez a un medio de comunicación, para después prenderle fuego. Cabe destacar que el vehículo, cuando fue interceptado por autoridades, aún tenía manchas rojizas en los asientos, ya que el cuerpo fue trasladado en él. Los jóvenes fueron localizados gracias al rastreo del automóvil.

HOMICIDIO CALIFICADO, ROBO DE VEHÍCULO E INHUMACIÓN Y EXHUMANCIÓN A MENORES DE EDAD Sobre este tema, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, indicó que los jóvenes están acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, robo de vehículo y delitos con materia de inhumación y exhumación de cadáveres. En declaraciones a la prensa, la fiscal bajacaliforniana indicó que primero se tuvo el reporte de la desaparición de un conductor de plataforma, que ocurrió el pasado 9 de julio. Agregó que la víctima era un militar retirado, “y tras su retiro se dedicó a tener ingresos trabajando en esta plataforma”. Sobre cómo se desarrollaron los hechos, la fiscal relató que la joven, “en compañía de su hermano y otro joven; ella de 16, su hermano de 15 y un amigo de ellos, de 13 años, abordaron el vehículo. Él (el chofer) tomó ese viaje y en el trayecto le disparan a sangre fría en la cabeza con un arma de fuego que traía y posteriormente llevan el cuerpo a tirar por los rumbos de Villa del Colorado”, relató la fiscal. Agregó que los adolescentes prendieron fuego al cuerpo y luego se fueron a “dar vueltas” con el coche robado, que aún presentaba manchas de sangre. Indicó que una de las evidencias más contundentes que lograron obtener es un video, grabado por los menores con un celular, en el que se documentaron los hechos. Dijo que a los jóvenes se les aplicará la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, según la cual uno de ellos puede alcanzar una pena máxima de hasta tres años y otro, hasta cinco. Consideró que, hasta ahora, el móvil del crimen es el robo del vehículo y se investiga si el arma está con relación a otros delitos.

MADRE DE LOS DOS HERMANOS IMPUTADOS ENFRENTAN CARGOS POR HOMICIDIO Durante la investigación, resonó que Sheyla y Dylan son hijos de Selina ‘N’, mujer vinculada a proceso desde abril de 2026 por los delitos de homicidio calificado, sustracción de menores y privación ilegal de la libertad. La mujer fue detenida el 10 de abril luego que sustrajera a su hijo de 2 años de un domicilio en la colonia Hidalgo, donde se encontraba su expareja, quien es agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana; sin embargo, los acompañantes de Selina asesinó al hermano del hombre, aunque el menor fue localizado por trabajos de inteligencia y coordinación con autoridades estadounidenses. Hasta el momento, Selina permanece en prisión a espera de un proceso judicial. Sin embargo, la FGEBC informó además que solicitará información a autoridades de Estados Unidos sobre los tres adolescentes, ya que son ciudadanos estadounidenses y residen por temporadas en ambos países.

EXIGEN PENAS MÁS SEVERAS El caso ha provocado indignación entre usuarios de internet y conductores de DiDi ante la petición de que los responsables sean juzgados como adultos, además de que reciban penas acordes a la gravedad del crimen, pero no las que contempla la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. No obstante, el medio de comunicación Infobae consultó a la plataforma DiDi, quienes afirmaron que el viaje no se realizó ni se solicitó a través de la aplicación y que la última conexión registrada del conductor fue en octubre de 2025. Este caso se suma a los recientes casos de violencia cometida por menores de edad, que han obtenido que bajo la ley sentencias que son correspondientes, pero para la sociedad son injustas.