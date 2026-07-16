Jornada violenta deja cinco muertos en Morelos

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    Jornada violenta deja cinco muertos en Morelos
    En Puente de Ixtla, al sur del estado, un hombre fue hallado muerto a golpes en un camino de terracería. Cortesía

Las víctimas fueron asesinadas en menos de 10 horas en una serie de ataques en la entidad

CUERNAVACA, MOR.- Cinco personas fueron asesinadas en menos de 10 horas en una serie de ataques y hallazgos registrados en los municipios de Puente de Ixtla, Yecapixtla, Yautepec, Temixco y Tlaltizapán, en el estado de Morelos.

La jornada violenta inició alrededor de las 21:28 horas del miércoles en Puente de Ixtla, sur del estado, donde un hombre fue hallado muerto a golpes en un camino de terracería de la colonia Ampliación Guadalupe Victoria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crece-en-192-poblacion-en-carceles-durante-2025-inegi-IA22226097

Una hora después, en el municipio de Yecapixtla, un ataque armado en el Camino a Cuautla, colonia San Marcos, dejó como saldo un hombre ejecutado a tiros. Cerca de la medianoche, a las 23:39 horas, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer con heridas de bala junto a una motocicleta en Cocoyoc, municipio de Yautepec.

ENCUENTRAN A MUJER ENVUELTA EN SÁBANAS

La ola delictiva continuó esta mañana, pasadas las 06:00 horas con el reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer envuelto en sábanas y bolsas de plástico, con huellas de tortura, a un costado de una maderería en el municipio de Temixco.

Finalmente, a las 07:01 horas, policías estatales localizaron el cadáver de un hombre con impactos de bala sobre el Camino Viejo a Santa Rosa, en el municipio de Tlaltizapán, sur del estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/despliegan-operativo-aereo-y-terrestre-en-navolato-reportan-persecucion-y-tres-detenidos-en-culiacan-BA22224775

La Fiscalía General del Estado de Morelos acordonó las cinco escenas del crimen para levantar los cuerpos e iniciar las carpetas de investigación correspondientes; hasta el momento no se reportan personas detenidas.

MATAN A TRES EN GUERRERO

Tres hombres que estaban en un taller de hojalatería fueron asesinados balazos en la carretera federal Acapulco- Chilpancingo, a la altura de la comunidad del Kilómetro 21, ubicada a menos de 30 minutos del puerto turístico.

De acuerdo a los reportes oficiales, varios hombres armados irrumpieron en el sitio y accionaron sus armas contra un grupo de personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparecen-tres-hombres-en-teocaltiche-jalisco-las-victimas-son-familiares-CA22222536

Al parecer, una de las víctimas es un topógrafo que se encontraba en el taller. La agresión provocó una movilización de las fuerzas de seguridad federal y estatal, sin embargo, hasta el momento ninguno de los agresores ha sido detenido.

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