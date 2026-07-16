Jornada violenta deja cinco muertos en Morelos

CUERNAVACA, MOR.- Cinco personas fueron asesinadas en menos de 10 horas en una serie de ataques y hallazgos registrados en los municipios de Puente de Ixtla, Yecapixtla, Yautepec, Temixco y Tlaltizapán, en el estado de Morelos. La jornada violenta inició alrededor de las 21:28 horas del miércoles en Puente de Ixtla, sur del estado, donde un hombre fue hallado muerto a golpes en un camino de terracería de la colonia Ampliación Guadalupe Victoria.

Una hora después, en el municipio de Yecapixtla, un ataque armado en el Camino a Cuautla, colonia San Marcos, dejó como saldo un hombre ejecutado a tiros. Cerca de la medianoche, a las 23:39 horas, las autoridades localizaron el cuerpo de una mujer con heridas de bala junto a una motocicleta en Cocoyoc, municipio de Yautepec. ENCUENTRAN A MUJER ENVUELTA EN SÁBANAS La ola delictiva continuó esta mañana, pasadas las 06:00 horas con el reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer envuelto en sábanas y bolsas de plástico, con huellas de tortura, a un costado de una maderería en el municipio de Temixco. Finalmente, a las 07:01 horas, policías estatales localizaron el cadáver de un hombre con impactos de bala sobre el Camino Viejo a Santa Rosa, en el municipio de Tlaltizapán, sur del estado.

La Fiscalía General del Estado de Morelos acordonó las cinco escenas del crimen para levantar los cuerpos e iniciar las carpetas de investigación correspondientes; hasta el momento no se reportan personas detenidas. MATAN A TRES EN GUERRERO Tres hombres que estaban en un taller de hojalatería fueron asesinados balazos en la carretera federal Acapulco- Chilpancingo, a la altura de la comunidad del Kilómetro 21, ubicada a menos de 30 minutos del puerto turístico. De acuerdo a los reportes oficiales, varios hombres armados irrumpieron en el sitio y accionaron sus armas contra un grupo de personas.

Al parecer, una de las víctimas es un topógrafo que se encontraba en el taller. La agresión provocó una movilización de las fuerzas de seguridad federal y estatal, sin embargo, hasta el momento ninguno de los agresores ha sido detenido.

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