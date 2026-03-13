$!Fiscalías de Oaxaca y Veracruz desarticulan casa de seguridad del grupo ‘El Trige’; detienen a 2

La desarticulación de una célula delictiva vinculada con el grupo criminal conocido como “El Tigre” fue lograda tras un operativo interinstitucional, encabezado por las Fiscalías de Oaxaca y Veracruz en la zona limítrofe entre ambas entidades. Como resultado de la acción fueron detenidos Ulises Cervantes, de 27 años, y Ramiro Rodríguez, de 38, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Oaxaca para que se determine su situación jurídica. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Jared Alejandro “N” por feminicidio de estudiante de la UAEM Kimberly Joselin

Durante el operativo también se aseguraron armas de fuego y réplicas, uniformes de las Fuerzas Armadas, equipo táctico utilizado para suplantar funciones oficiales, credenciales, decenas de dosis de droga y diversos vehículos. ASÍ FUE EL OPERATIVO El despliegue se realizó en el municipio de Cosolapa, Oaxaca, y en Tezonapa, Veracruz, en la región de la Cuenca del Papaloapan, donde las autoridades localizaron un centro de operaciones de este grupo delictivo, el cual tendría presencia principalmente del lado veracruzano. De acuerdo con las investigaciones derivadas de trabajos de inteligencia criminal, esta célula estaría relacionada con bloqueos ilegales mediante la quema de vehículos en caminos y carreteras, principalmente en el estado de Veracruz. TE PUEDE INTERESAR: Harfuch anuncia detención de Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI; ofrecían recompensa de 1 mdd En el operativo participaron las secretarías de Seguridad Pública (SSP) de Oaxaca y Veracruz, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). La Fiscalía de Oaxaca reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades federales y de estados vecinos para fortalecer las labores de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de garantizar la paz social en las ocho regiones de la entidad.

De acuerdo con las investigaciones derivadas de trabajos de inteligencia criminal, esta célula estaría relacionada con bloqueos ilegales mediante la quema de vehículos en caminos y carreteras, principalmente en el estado de Veracruz. TE PUEDE INTERESAR: Harfuch anuncia detención de Samuel Ramírez Jr., buscado por el FBI; ofrecían recompensa de 1 mdd

En el operativo participaron las secretarías de Seguridad Pública (SSP) de Oaxaca y Veracruz, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). La Fiscalía de Oaxaca reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades federales y de estados vecinos para fortalecer las labores de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de garantizar la paz social en las ocho regiones de la entidad.

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