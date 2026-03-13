Fiscalías de Oaxaca y Veracruz desarticulan casa de seguridad del grupo ‘El Trige’; detienen a 2

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México
/ 13 marzo 2026
    Fiscalías de Oaxaca y Veracruz desarticulan casa de seguridad del grupo ‘El Trige’; detienen a 2
    La desarticulación de una célula delictiva vinculada con el grupo criminal conocido como “El Tigre” fue lograda tras un operativo interinstitucional, encabezado por las Fiscalías de Oaxaca y Veracruz. ESPECIAL

Investigaciones derivadas de trabajos de inteligencia criminal, esta célula estaría relacionada con bloqueos carreteros ilegales mediante la quema de vehículos principalmente en el estado de Veracruz

La desarticulación de una célula delictiva vinculada con el grupo criminal conocido como “El Tigre” fue lograda tras un operativo interinstitucional, encabezado por las Fiscalías de Oaxaca y Veracruz en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Como resultado de la acción fueron detenidos Ulises Cervantes, de 27 años, y Ramiro Rodríguez, de 38, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Oaxaca para que se determine su situación jurídica.

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Durante el operativo también se aseguraron armas de fuego y réplicas, uniformes de las Fuerzas Armadas, equipo táctico utilizado para suplantar funciones oficiales, credenciales, decenas de dosis de droga y diversos vehículos.

ASÍ FUE EL OPERATIVO

El despliegue se realizó en el municipio de Cosolapa, Oaxaca, y en Tezonapa, Veracruz, en la región de la Cuenca del Papaloapan, donde las autoridades localizaron un centro de operaciones de este grupo delictivo, el cual tendría presencia principalmente del lado veracruzano.

De acuerdo con las investigaciones derivadas de trabajos de inteligencia criminal, esta célula estaría relacionada con bloqueos ilegales mediante la quema de vehículos en caminos y carreteras, principalmente en el estado de Veracruz.

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En el operativo participaron las secretarías de Seguridad Pública (SSP) de Oaxaca y Veracruz, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades federales y de estados vecinos para fortalecer las labores de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de garantizar la paz social en las ocho regiones de la entidad.

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De acuerdo con las investigaciones derivadas de trabajos de inteligencia criminal, esta célula estaría relacionada con bloqueos ilegales mediante la quema de vehículos en caminos y carreteras, principalmente en el estado de Veracruz.

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En el operativo participaron las secretarías de Seguridad Pública (SSP) de Oaxaca y Veracruz, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que mantendrá la coordinación con autoridades federales y de estados vecinos para fortalecer las labores de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de garantizar la paz social en las ocho regiones de la entidad.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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