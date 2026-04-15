‘Fracking con enfoque social y ambiental’... UNAM, UAM y el IPN aportarán expertos para evaluar extracción de gas en Coahuila

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México
/ 15 abril 2026
    ‘Fracking con enfoque social y ambiental’... UNAM, UAM y el IPN aportarán expertos para evaluar extracción de gas en Coahuila
    Universidades como la UNAM, UAM y IPN analizarán el fracking en México con enfoque sustentable y social. VANGUARDIA/ARCHIVO

Expertos de la UNAM, UAM y IPN evaluarán el fracking en México con criterios científicos, ambientales y sociales en un proceso clave para la política energética

El análisis del fracking en México avanza hacia una fase más técnica y estructurada con la participación de especialistas de la UNAM, la UAM y el IPN. Estas instituciones integran el comité científico que evaluará la viabilidad de la extracción de gas no convencional bajo un enfoque social y ambiental.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, explicó que el grupo de expertos realizará un análisis integral que no solo contemple la rentabilidad económica, sino también los posibles impactos ecológicos y sociales. “Se pondrá el mejor empeño en evaluar el aprovechamiento de este recurso”, afirmó durante su participación en la Mañanera del Pueblo.

El académico subrayó que uno de los puntos clave será el estudio de tecnologías que reduzcan los riesgos asociados al fracking, particularmente en temas sensibles como el uso del agua y la afectación a comunidades cercanas a los proyectos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fracking-en-coahuila-sheinbaum-da-2-meses-para-que-cientificos-mexicanos-discutan-si-es-viable-extraer-gas-no-convencional-BA20027152

SOBERANÍA ENERGÉTICA Y NUEVO CONTEXTO GLOBAL

Uno de los ejes centrales del análisis será el papel del fracking en la soberanía energética del país. Durante décadas, México optó por importar hidrocarburos bajo condiciones favorables, pero el escenario internacional ha cambiado.

Lomelí advirtió que los conflictos globales recientes han evidenciado la vulnerabilidad de depender del exterior. “Esto impacta directamente en los precios y en el bienestar de la población”, señaló, marcando la urgencia de replantear la estrategia energética nacional.

El compromiso, añadió, es que los resultados del comité sean comunicados con claridad y responsabilidad científica, evitando interpretaciones ambiguas y garantizando transparencia hacia la sociedad.

UAM: TRANSICIÓN ENERGÉTICA CON BASE CIENTÍFICA

Desde la UAM, su rector Gustavo Pacheco López respaldó el análisis del fracking como parte de una discusión más amplia sobre la transición energética. Enfatizó que la dependencia del gas natural importado, especialmente desde el sur de Estados Unidos, representa un desafío estructural.

“El gas natural debe entenderse como un combustible de transición”, afirmó. Bajo esta lógica, la universidad aportará herramientas científicas para asegurar que cualquier explotación se realice con criterios de sustentabilidad, eficiencia y control de riesgos.

Además, destacó proyectos innovadores como la microbiorrefinería rural, que permite transformar biomasa en combustibles y fertilizantes bajo esquemas de economía circular, así como el desarrollo de biocombustibles como la bioturbosina.

IPN: TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE EN EQUILIBRIO

El IPN también jugará un papel clave en este proceso. Su director general, Arturo Reyes Sandoval, explicó que la institución aportará experiencia en ingeniería de hidrocarburos y análisis ambiental.

La participación del Politécnico se centrará en dos ejes fundamentales: la evaluación técnico-operativa y la protección ambiental. Esto incluye desde el diseño de pozos hasta el monitoreo de impactos ecológicos y la gestión de recursos hídricos.

“El Instituto pondrá la técnica al servicio de la patria”, expresó Reyes Sandoval, retomando uno de los principios históricos de la institución. La meta es garantizar que cualquier decisión esté respaldada por evidencia científica sólida.

UN PROCESO CLAVE PARA EL FUTURO ENERGÉTICO

El análisis del fracking en México se perfila como uno de los ejercicios más relevantes en la definición de la política energética reciente. La participación de instituciones académicas de alto nivel busca dotar de legitimidad científica a un tema que ha generado debate tanto a nivel nacional como internacional.

El enfoque planteado combina variables económicas, sociales y ambientales, en un intento por construir una visión más equilibrada sobre el uso de recursos energéticos no convencionales.

Aunque el proceso aún se encuentra en مرحلة de evaluación, lo cierto es que el resultado de este comité podría marcar el rumbo de la estrategia energética del país en los próximos años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/gobierno-anuncia-revision-del-fracking-pero-pemex-ya-lo-aplico-2-mil-164-veces-desde-2012-BH19966520

DATOS CURIOSOS

· El fracking requiere grandes volúmenes de agua para fracturar formaciones rocosas profundas

· La UNAM, UAM y IPN concentran algunas de las mayores capacidades científicas del país

· El IPN cuenta con más de 90 años de experiencia en el sector energético

· El gas natural es considerado un combustible de transición hacia energías más limpias

· La microbiorrefinería rural es un modelo mexicano de economía circular aplicado a energía

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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