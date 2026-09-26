Francisco Vázquez es designado comisionado municipal de Juchitán tras desaparición del Ayuntamiento

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, designó a Francisco Vázquez Jiménez como comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, luego de que el Congreso del Estado determinara la desaparición del Ayuntamiento tras la detención del entonces presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano. A través de un video publicado en sus redes sociales, Jara explicó que el nombramiento tiene como objetivo garantizar la gobernabilidad del municipio y mantener la operación de los servicios públicos durante el periodo de transición. “Como parte de las acciones que este gobierno ha emprendido para garantizar la gobernabilidad en este municipio, he designado a Francisco Vázquez Jiménez como comisionado para hacerse cargo de manera temporal de la administración municipal”, informó el gobernador.

FRANCISCO VÁZQUEZ ASUMIRÁ TEMPORALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUCHITÁN De acuerdo con el mandatario estatal, el nuevo comisionado tendrá entre sus responsabilidades garantizar la gestión y operatividad de los servicios básicos en las comunidades, agencias y colonias que integran Juchitán de Zaragoza. Jara señaló que el objetivo es llevar a cabo una transición ordenada después de la desaparición del Ayuntamiento y mantener la atención de los asuntos públicos del municipio. “De esta forma se garantizará la gestión y operatividad de los servicios básicos en todos los pueblos, comunidades, agencias y colonias de Juchitán”, señaló. El gobernador también aseguró que el gobierno estatal mantendrá presencia en el municipio y trabajará de manera coordinada con las autoridades federales durante el proceso. El nombramiento se produce después de que el Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, luego de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, quien se desempeñaba como presidente municipal. ¿QUIÉN ES FRANCISCO VÁZQUEZ, NUEVO COMISIONADO DE JUCHITÁN? Francisco Vázquez Jiménez, conocido en Juchitán como “Paco Vázquez”, es comunicador y locutor zapoteca. También cuenta con experiencia como bombero voluntario, paramédico y rescatista en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con la información difundida por el gobierno estatal, Vázquez Jiménez tiene más de 20 años de trayectoria en la radio y durante más de una década ha participado en actividades relacionadas con la atención de emergencias. Su trabajo también está vinculado con el Heroico Cuerpo de Bomberos de Juchitán, institución que opera mediante las gestiones y actividades de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos. En el ámbito radiofónico, conduce el noticiero Xtiidxanu / Nuestra palabra, transmitido por XH-TEKA 91.7, estación perteneciente a la Corporación Radiofónica Oaxaqueña.

FRANCISCO VÁZQUEZ ASUME CARGO Y DESTACA TRABAJO COORDINADO: “PONER EL CORAZÓN POR DELANTE” Tras recibir el nombramiento, Francisco Vázquez agradeció la confianza del gobierno estatal y señaló que asumirá la responsabilidad con el objetivo de contribuir a la tranquilidad de las familias de Juchitán. “Antes que un discurso habrá que poner el corazón por delante y el supremo interés de la tranquilidad, de la paz de las familias de Juchitán”, expresó. Vázquez Jiménez también planteó la necesidad de trabajar de manera coordinada con los habitantes del municipio, el gobierno de Oaxaca y las autoridades federales. “Vamos a poner todo nuestro interés, todo nuestro empeño y todas nuestras capacidades. Pero siempre juntos, la población unida, el gobierno del estado y por supuesto, también el gobierno federal”, manifestó. Por su parte, Salomón Jara destacó la trayectoria de Vázquez y afirmó que su experiencia como comunicador, bombero, paramédico y rescatista contribuirá al desarrollo de las tareas que tendrá a su cargo durante esta etapa. “Sabrá llevar este proceso para poder rescatar a este hermoso pueblo de la situación en la que hoy se encuentra”, sostuvo el gobernador. JUCHITÁN QUEDA BAJO UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL La designación de Francisco Vázquez ocurre después de que el Congreso de Oaxaca declaró procedente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. La decisión legislativa se tomó luego de la detención del entonces alcalde Miguel Sánchez Altamirano, quien enfrenta una investigación por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Con el nombramiento del comisionado municipal, el gobierno estatal busca mantener la operación administrativa y los servicios públicos mientras se desarrolla el proceso para definir la integración de la autoridad municipal que concluirá el periodo constitucional correspondiente. Jara reiteró que el gobierno estatal mantendrá presencia en Juchitán y trabajará junto con las autoridades federales durante esta etapa. “Les reiteramos, no están solos, seguiremos con ustedes en el territorio”, concluyó el gobernador.