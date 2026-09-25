Dictan prisión preventiva a Miguel Sánchez Altamirano, edil de Juchitán y a ‘La Parka’

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    Dictan prisión preventiva a Miguel Sánchez Altamirano, edil de Juchitán y a ‘La Parka’
    Carlos Alberto P. L. alias “La Parka”, también fue detenido en el mismo operativo que el edil Sánchez Altamirano. Cortesía

El edil fue imputado por el delito de extorsión agravada y otros delitos contra la seguridad del Estado

JUCHITÁN, OAX.- Un juez del Poder Judicial de Oaxaca decretó prisión preventiva al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, imputado del delito de extorsión agravada y otros delitos contra la seguridad del Estado.

La misma medida cautelar fue dictada para Carlos Alberto P. L. alias “La Parka”, quien también fue detenido en el mismo operativo que el edil Sánchez Altamirano.

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Mientras que la determinación de vincular a proceso o no a ambos personajes, se fijó para a las 11:00 horas del próximo 29 de septiembre de 2026, por los delitos de los cuales son acusados.

Dentro de esta operación realizada por la Fiscalía General de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, entre otras corporaciones, se detuvo además al excomisario de Seguridad Pública del Municipio de Juchitán de Zaragoza, Jhon Keny Moreno Segura.

MARIANO ROSADO SE ENCUENTRA PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Y se ha considerado prófugo al exsecretario municipal de Juchitán, Mariano Rosado, quien cuenta con orden de aprehensión y cuyo domicilio fue cateado el mismo día en que se detuvo al edil Sánchez Altamirano.

La Fiscalía de Oaxaca solicitó al juez de la causa vincular a proceso al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano alias “Quetu”, y a Carlos Alberto P. L. alias “La Parka”, por sus presuntos vínculos con una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificada como “Los Cromos”.

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En su petición argumentó que existen líneas de investigación sobre la posible participación del edil de Juchitán en actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, así como sus presuntos vínculos con integrantes de “Los Cromos”.

“LOS CROMOS”, CÉLULA VINCULADA AL CJNG

Las primeras indagatorias, señaló, establecen que como actor político y social, pudo haber facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas relacionadas con esta organización.

Además de que las investigaciones también identifican a “Los Cromos” como una célula presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que se atribuyen actividades ilícitas como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

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Por ahora, únicamente dos de los tres detenidos permanecerán en prisión preventiva y será hasta el próximo 29 de septiembre cuando el juez resolverá si somete a proceso o no, a estas dos personas.

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