Frena Pemex contrato de 330 mdp a Fresenius por sobornos en EU

La Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal de la petrolera emitió una “opinión de debida diligencia no viable”, luego de que Fresenius ya había ganado el concurso para proveer, durante 20 meses, el servicio de hemodiálisis de soporte sustitutivo renal para los derechohabientes del sistema de salud de la empresa estatal. Aunque se desconocen las razones específicas de la inviabilidad, Pemex aplica estos procedimientos de debida diligencia a sus contratistas desde la reforma energética de 2014.

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) determinó que no puede firmar contratos con Fresenius Medical Care, uno de los mayores proveedores de servicios para pacientes renales a nivel mundial, por lo que habría detenido la formalización de un convenio de hasta 330 millones de pesos adjudicado en abril pasado.

En 2019, la firma alemana ganó 231 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos para cerrar una acusación por sobornos y prácticas corruptas en 17 países. En dicha investigación se señaló el reparto de 30 millones de dólares para ganar contratos, un esquema que incluyó a México, precisamente en el mercado de servicios para pacientes con padecimientos renales crónicos.

En un amparo promovido el 25 de mayo, Fresenius declaró haber recibido un oficio de Norma Flores Garcés, gerente de Contrataciones para Servicios de Soporte de la Dirección de Administración y Servicios de Pemex, en el que se le informó que existía un obstáculo para formalizar el contrato adjudicado.

En su demanda, la compañía señaló que no había sido notificada directamente de la opinión de inviabilidad, por lo que desconocía su contenido o las razones del veto que, con base en los lineamientos internos, la dejaría impedida para contratar con Pemex durante dos años.

El 27 de mayo, el juez federal Martín Santos desechó el amparo de Fresenius por considerar que el caso se debe litigar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ( TFJA ). La empresa ya impugnó esta decisión ante un tribunal colegiado y el 4 de junio presentó un nuevo amparo, pues aparentemente ya recibió la notificación formal.

La acusación en Estados Unidos no ha sido un obstáculo para que Fresenius mantenga una presencia importante en el sector salud mexicano. Según datos de la plataforma ComprasMx, entre 2024 y lo que va de 2026, la firma ganó al menos 41 contratos por mil 636 millones de pesos para servicios a pacientes renales, sin contar decenas de contratos adicionales para ventas de su filial productora de medicamentos, Fresenius Kabi.