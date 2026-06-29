Frena Pemex contrato de 330 mdp a Fresenius por sobornos en EU

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Frena Pemex contrato de 330 mdp a Fresenius por sobornos en EU
    Pese a haber ganado el concurso, la empresa alemana fue vetada por la Gerencia Jurídica de Pemex, arrastrando un historial de sanciones en EU por pago de sobornos en México y otros 16 países. CUARTOOSCURO

Pemex declaró “no viable” firmar un convenio de millones de pesos con Fresenius para servicios de hemodiálisis tras aplicar sus filtros de cumplimiento legal

Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó que no puede firmar contratos con Fresenius Medical Care, uno de los mayores proveedores de servicios para pacientes renales a nivel mundial, por lo que habría detenido la formalización de un convenio de hasta 330 millones de pesos adjudicado en abril pasado.

La Gerencia Jurídica de Cumplimiento Legal de la petrolera emitió una “opinión de debida diligencia no viable”, luego de que Fresenius ya había ganado el concurso para proveer, durante 20 meses, el servicio de hemodiálisis de soporte sustitutivo renal para los derechohabientes del sistema de salud de la empresa estatal. Aunque se desconocen las razones específicas de la inviabilidad, Pemex aplica estos procedimientos de debida diligencia a sus contratistas desde la reforma energética de 2014.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desmiente-tamaulipas-a-nyt-americo-niega-ser-informante-de-trump-JC21763596

En 2019, la firma alemana ganó 231 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos para cerrar una acusación por sobornos y prácticas corruptas en 17 países. En dicha investigación se señaló el reparto de 30 millones de dólares para ganar contratos, un esquema que incluyó a México, precisamente en el mercado de servicios para pacientes con padecimientos renales crónicos.

En un amparo promovido el 25 de mayo, Fresenius declaró haber recibido un oficio de Norma Flores Garcés, gerente de Contrataciones para Servicios de Soporte de la Dirección de Administración y Servicios de Pemex, en el que se le informó que existía un obstáculo para formalizar el contrato adjudicado.

En su demanda, la compañía señaló que no había sido notificada directamente de la opinión de inviabilidad, por lo que desconocía su contenido o las razones del veto que, con base en los lineamientos internos, la dejaría impedida para contratar con Pemex durante dos años.

El 27 de mayo, el juez federal Martín Santos desechó el amparo de Fresenius por considerar que el caso se debe litigar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ( TFJA ). La empresa ya impugnó esta decisión ante un tribunal colegiado y el 4 de junio presentó un nuevo amparo, pues aparentemente ya recibió la notificación formal.

La acusación en Estados Unidos no ha sido un obstáculo para que Fresenius mantenga una presencia importante en el sector salud mexicano. Según datos de la plataforma ComprasMx, entre 2024 y lo que va de 2026, la firma ganó al menos 41 contratos por mil 636 millones de pesos para servicios a pacientes renales, sin contar decenas de contratos adicionales para ventas de su filial productora de medicamentos, Fresenius Kabi.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/somos-mx-reservara-20-de-candidaturas-para-activistas-PC21761358

En el concurso de Pemex ganado por Fresenius solo hubo otra oferta para proveer el servicio, presentación por la empresaSoluciones Tecnológicas Médicas, que cotizó hasta 347 millones de pesos. El servicio requiere la instalación y puesta a punto de los equipos para la hemodiálisis, proceso mediante el cual se extrae la sangre del paciente para purificarla.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contratos
Empresas
medicamentos

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


PEMEX
TFJA

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Buena lógica

Buena lógica
NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?

NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?
México se encuentra entre los países de América Latina con mayor debilidad institucional, así como altos índices de desconfianza en el Poder Judicial.

El 76% de los mexicanos desconfían en el Poder Judicial
La ONU-DH expresó su consternación por el asesinato de Patricia Negrete Tafoya y solicitó que la investigación considere su labor como buscadora y la perspectiva de género.

ONU-DH condena asesinato de buscadora Patricia Negrete y pide investigar con perspectiva de género
En México, el proceso de vinculación de líneas telefónicas avanza de forma obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil.

Si tu número termina en 0 o 1, debes registrarlo antes de esta fecha para evitar la suspensión
La CURP se mantiene como el documento base de identidad para todas las personas.

CURP Biométrica: estos son los trámites donde será necesaria y en cuáles basta la CURP
Los Mier pusieron a bailar a cientos de asistentes durante su presentación nocturna en el Biblioparque Norte.

Fútbol internacional, Los Mier en concierto y diversión sin límites: así se vive el FUTFEST Saltillo 2026
La fase de eliminación directa del Mundial 2026 entra en ritmo con tres partidos programados para este 29 de junio.

Mundial 2026: horarios y partidos de los dieciseisavos de final del lunes 29 de junio