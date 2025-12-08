Frenan amparos proyecto que busca reexportar gas natural licuado estadounidense desde Sonora hasta Asia

México
/ 8 diciembre 2025
    Frenan amparos proyecto que busca reexportar gas natural licuado estadounidense desde Sonora hasta Asia
    Biólogos expertos en cetáceos y biodiversidad han declarado que el proyecto es 100 por ciento inviable en Puerto Libertad debido a sus altísimos impactos. FOTO: REFORMA

El proyecto Saguaro Energía se conforma de un gasoducto de 800 kilómetros que correrá de Texas a Sonora, una planta de licuefacción y la ampliación del Puerto Libertad, en Sonora

El proyecto Saguaro Energía, que busca reexportar gas natural licuado estadounidense desde Sonora hasta Asia, se encuentra detenido.

“Existen al menos 10 juicios abiertos que tienen detenida la construcción de la terminal de licuefacción de Saguaro Energía hasta que no se resuelvan”, aseguró Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro, AC, una de las organizaciones que presentó amparos contra el proyecto.

Una de las principales irregularidades es la modificación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2018, pues el proyecto se autorizó originalmente como una central de regasificación.

“Sin embargo, en 2018, la empresa México Pacific presentó una modificación ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) para cambiar el proyecto a una terminal de licuefacción, argumentando que exportaría gas.”Este cambio no debió tramitarse como una simple modificación de la MIA, pues los impactos ambientales de la regasificación y la licuefacción son abismalmente diferentes, por lo que el proyecto debería haber requerido un nuevo proceso de autorización de MIA”, expuso Cabrera en entrevista.

El proyecto Saguaro Energía se conforma de un gasoducto de 800 kilómetros que correrá de Texas a Sonora, una planta de licuefacción y la ampliación del Puerto Libertad, en Sonora, para reexportar el gas a Asia, cuya inversión total es de 15 mil millones de dólares, de los cuales se habían ejercido 300 millones hasta julio pasado.

$!Frenan amparos proyecto que busca reexportar gas natural licuado estadounidense desde Sonora hasta Asia

Cabrera Velasco explicó que entre los impactos no considerados en la MIA modificada está el efecto de los megabuques metaneros de 300 metros de eslora en el Golfo de California, el ruido submarino y el agua de lastre, que puede introducir especies invasoras.

“Biólogos expertos en cetáceos y biodiversidad han declarado que el proyecto es 100 por ciento inviable en Puerto Libertad debido a sus altísimos impactos”, añadió.

Se destaca que el Golfo de California es una ruta migratoria y zona de reproducción para muchas especies de cetáceos, y la introducción de buques metaneros lo convertiría en una “carretera de alta velocidad”, afectando 60 por ciento de la pesca del país que proviene de esta región, destacó la especialista.

Además, la UNESCO ha declarado esta parte del Golfo de California como Patrimonio Natural.

El jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia mañanera que el proyecto avanza sin problemas, lo que Cabrera calificó como “aval político” al proyecto.

