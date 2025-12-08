$!Frenan amparos proyecto que busca reexportar gas natural licuado estadounidense desde Sonora hasta Asia

El proyecto Saguaro Energía, que busca reexportar gas natural licuado estadounidense desde Sonora hasta Asia, se encuentra detenido. “Existen al menos 10 juicios abiertos que tienen detenida la construcción de la terminal de licuefacción de Saguaro Energía hasta que no se resuelvan”, aseguró Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro, AC, una de las organizaciones que presentó amparos contra el proyecto. TE PUEDE INTERESAR: Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Una de las principales irregularidades es la modificación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en 2018, pues el proyecto se autorizó originalmente como una central de regasificación. “Sin embargo, en 2018, la empresa México Pacific presentó una modificación ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) para cambiar el proyecto a una terminal de licuefacción, argumentando que exportaría gas.”Este cambio no debió tramitarse como una simple modificación de la MIA, pues los impactos ambientales de la regasificación y la licuefacción son abismalmente diferentes, por lo que el proyecto debería haber requerido un nuevo proceso de autorización de MIA”, expuso Cabrera en entrevista. El proyecto Saguaro Energía se conforma de un gasoducto de 800 kilómetros que correrá de Texas a Sonora, una planta de licuefacción y la ampliación del Puerto Libertad, en Sonora, para reexportar el gas a Asia, cuya inversión total es de 15 mil millones de dólares, de los cuales se habían ejercido 300 millones hasta julio pasado.